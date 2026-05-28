Con un escarbadientes reo abrió sus esposas y escapó del Hospital de San Juan Bautista Misiones

El recluso que logró escapar luego de abrir sus esposas es Alexis Orlando López Montiel (40), recluido por un hecho de hurto agravado y con cuatro antecedentes por delitos similares, dos en el año 2023, una en el 2024 y la última del 19 de junio del 2025.

Según los uniformados López es oriundo del barrio Ricardo Brugada de Asunción, más conocido como Chacarita, pero en los últimos tiempos aparentemente se había mudado a un asentamiento de la ciudad de Limpio.

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López, quien estaba recluido en la penitenciaría regional de Misiones fue derivado el pasado martes 26 de mayo al Hospital Regional de San Juan a causa de una lesión en la cabeza cuyo tratamiento demandó una sutura con varios puntos.

Debido a que la herida iba a requerir varias sesiones de curación, los médicos aparentemente decidieron internarlo por varios días. El recluso estaba sujetado a su cama de internación de uno de sus brazos con una esposa de metal.

Pero en la mañana de ayer justo en el horario de la curación, el guardiacárcel que se encargaba de custodiar a López fue ocupado, se presume por médicos para traer un medicamento para el tratamiento del paciente.

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El momento fue aprovechado por López para destrabar el seguro de la esposa aparentemente, al más puro estilo de película, con un escarbadientes y una vez que se liberó de su atadura el hombre hizo a un lado al personal de blanco que lo estaba asistiendo y corrió hacia la calle.

Su custodio al percatarse de lo ocurrido, corrió tras el evadido, pero nunca lo alcanzó. Mientras tanto los funcionarios del Hospital comunicaron lo ocurrido a la comisaría jurisdiccional, donde el mismo jefe de la unidad el comisario Ramón Bacigalupo atendió la llamada y luego encabezó el operativo de búsqueda.

Cuando iba a entrar a una zona boscosa

Agentes del Grupo Lince rápidamente se unieron a la búsqueda que terminó a unos tres kilómetros del casco urbano de la ciudad, en el momento en que el evadido iba a ingresar a una extensa zona boscosa.

Alexis Orlando López Montiel fue llevado a la comisaría de la ciudad, donde nuevamente fue entregado al personal de seguridad de la penitenciaría regional de Misiones.