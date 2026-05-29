Hallan feto en patio baldío en Limpio

Anoche, siendo las 21:00 aproximadamente, agentes de la Comisaría Novena Central de Limpio recibieron una llamada telefónica a través del sistema 911 denunciando el hallazgo de un feto en la zona de la Compañía Aguapey.

Según informe, una mujer encontró el feto en un patio baldío al momento de arrojar la basura, luego de realizar una limpieza en el lugar.

“De inmediato nos constituimos en el lugar y corroboramos el hecho y dimos participación al Ministerio Público, al Departamento de Criminalística, así cómo al médico forense”, explicó el comisario principal José Acosta, jefe de la Comisaría 9ª Limpio.

En el lugar, el médico inspeccionó al feto y mencionó que tendría unas 15 semanas de gestación y posterior a eso ordenó el traslado hasta la morgue.

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“Estamos trabajando en la zona para tratar de conseguir videos. Va a ser muy importante la participación de la ciudadanía para identificar a la responsable para ser sometida al proceso penal”, concluyó el comisario.