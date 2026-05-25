Hallan feto en una canaleta pluvial en inmediaciones del Hospital Regional de Villarrica

El hallazgo se produjo alrededor de las 11:15, cuando un vecino de la zona se encontraba realizando trabajos de limpieza en una canaleta y, en un momento dado, visualizó el cuerpo, por lo que alertó inmediatamente a agentes de la Comisaría 6ª Lomas Valentinas.

Los intervinientes acudieron al sitio a bordo de la patrullera 60 y encontraron una mochila de color bordó, además de una bolsa de polietileno y un bolsón tipo arpillera de color blanco. En el interior de los objetos se encontraba una campera gris de mujer que envolvía el feto del sexo femenino.

Posteriormente, personal del Departamento de Criminalística y el asistente fiscal Alan Vera llegaron hasta el lugar para el procedimiento correspondiente.

El médico forense David Martínez inspeccionó el cuerpo y confirmó que se trataba de un feto de sexo femenino de aproximadamente 42 centímetros de longitud. Igualmente, se constató la presencia de la placenta al lado del cuerpo.

El caso fue comunicado al fiscal de turno, Osvaldo Mora, quien dispuso el traslado del feto hasta la funeraria Cañete e Hijos y, posteriormente, a la morgue judicial para los procedimientos de rigor.