Nacionales
25 de mayo de 2026 a la - 15:50

Hallan feto en una canaleta pluvial en inmediaciones del Hospital Regional de Villarrica

VDB Feto se encontraba en una canaleta vecinal envuelto en prendas femeninas.
El feto se encontraba en una canaleta de desagüe pluvial, envuelto en prendas femeninas.gentileza

VILLARRICA. Un feto de sexo femenino fue hallado en la mañana de este lunes dentro de una bolsa y envuelto en una campera, al costado de las inmediaciones del Hospital Regional de Villarrica. Estaba dentro de una canaleta del sistema de desagüe pluvial ubicada sobre la avenida España y Cristóbal Colón, en el barrio Lomas Valentinas de la capital de Guairá.

Por Víctor Daniel Barrera

El hallazgo se produjo alrededor de las 11:15, cuando un vecino de la zona se encontraba realizando trabajos de limpieza en una canaleta y, en un momento dado, visualizó el cuerpo, por lo que alertó inmediatamente a agentes de la Comisaría 6ª Lomas Valentinas.

Los intervinientes acudieron al sitio a bordo de la patrullera 60 y encontraron una mochila de color bordó, además de una bolsa de polietileno y un bolsón tipo arpillera de color blanco. En el interior de los objetos se encontraba una campera gris de mujer que envolvía el feto del sexo femenino.

vdb Lugar donde fue encontrado el feto abandonado.
Lugar donde fue encontrado el feto en Villarrica.

Posteriormente, personal del Departamento de Criminalística y el asistente fiscal Alan Vera llegaron hasta el lugar para el procedimiento correspondiente.

El médico forense David Martínez inspeccionó el cuerpo y confirmó que se trataba de un feto de sexo femenino de aproximadamente 42 centímetros de longitud. Igualmente, se constató la presencia de la placenta al lado del cuerpo.

El caso fue comunicado al fiscal de turno, Osvaldo Mora, quien dispuso el traslado del feto hasta la funeraria Cañete e Hijos y, posteriormente, a la morgue judicial para los procedimientos de rigor.