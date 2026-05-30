Aeropuerto Silvio Pettirossi: incautan presunto hachís que llegó en avión privado

Este sábado, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron una intervención en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Luque, donde fue detectado un cargamento de presunto hachís que arribó en un avión privado.

Según datos preliminares, la droga llegó a Paraguay a bordo de una aeronave Challenger 604 que arribó al país y aterrizó en el aeropuerto Silvio Pettirossi ayer, viernes, proveniente de Panamá, con cinco ciudadanos estadounidenses a bordo.

Uno de los pasajeros de la aeronave se presentó hoy en el aeropuerto para retirar las maletas, que habían quedado desde ayer en la terminal.

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Sin embargo, cuando este se negó a permitir una verificación del equipaje, agentes de la Senad fueron convocados y realizaron la revisión que detectó los supuestos estupefacientes.