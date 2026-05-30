Detienen a un adolescente por asalto a una estación de servicios en Laurelty

Uno de los capturados tras el asalto al surtidor es José Emilio Silguero Cuevas (32) y el otro es un adolescente de 15 años, ambos vecinos de la misma zona, quienes estaban a bordo de un automóvil Toyota Ractis negro, con matrícula KAZ 809.

De acuerdo con la denuncia, poco después de las 02:00, los maleantes a bordo del Ractis llegaron hasta la estación de servicios del emblema Petrochaco que está ubicada en la intersección de las avenidas Itá Ybaté y General Brítez Borges de Laurelty.

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En las imágenes del circuito cerrado se pudo observar que otros maleantes a bordo de un automóvil de color claro también estaba acompañando el ataque desde una distancia prudencial.

Cuando los maleantes a bordo del Ractis negro estacionaron en el surtidor, Silguero descendió del auto con un revólver calibre 38 en la manó y efectuó un disparo al aire para intimidar y reducir a los empleados, Helen Lucia Galeano Rivas (21), Wendy Nicole Amarilla Servín (22) y Víctor Daniel Cáceres Mendoza (23), quienes taban a esa hora.

Los tres fueron tomados momentáneamente de rehén y obligados a entregar todo el dinero que tenía consigo, unos G. 500.000. Tras tomar el dinero los sospechosos abordaron nuevamente el automóvil negro y escaparon del lugar.

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Tras la denuncia del hecho, agentes de la comisaría jurisdiccional y del Grupo Lince que estaban operando en los alrededores llegaron a la estación de servicios, donde alzaron a las víctimas en una de las patrulleras y comenzaron la búsqueda de los sospechosos.

Luego de unos minutos, los uniformados lograron interceptar al vehículo ya en la entrada al barrio San Miguel de la ciudad de San Lorenzo. Los ocupantes fueron bajados del vehículo y ambos fueron reconocidos plenamente por las víctimas, por lo que quedaron detenidos.

Tenían el casquillo calibre 38

En poder de ellos se encontró el casquillo calibre 38 que posiblemente dispararon en el surtidor, pero ya no tenían el arma ni el efectivo robado.

Los agentes presumen que entregaron el revólver y el dinero a los ocupantes del auto blanco que los estaba escoltando. Pero ante la duda, los uniformados están juntando imágenes de cámaras de seguridad de la zona para tratar de averiguar como pasaron los hechos, según informaron.