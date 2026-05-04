Video: millonario asalto a estación de servicios del emblema Petropar en Cambyretá

Un grupo fuertemente armado asaltó al administrador de una estación de servicio del emblema Petropar la mañana de este lunes, cerca de las 8:30. La víctima fue interceptada cuando salía de la oficina administrativa y se dirigía a su automóvil para llevar el caudal a ser depositado en un banco.

El local se encuentra en el kilómetro 13 de la ruta PY06, en el barrio Arroyo Porã del distrito de Cambyretá, en Itapúa.

El funcionario fue identificado como Rogelio Luis Ulzain Peralta (35). El mismo detalló que en pocos segundos el rodado se colocó en frente, mientras que los asaltantes le sustrajeron el bolso donde tenía el dinero, producto de la recaudación del fin de semana.

Estiman que lo sustraído ascendería a G. 208 millones. Los intervinientes analizan los videos de circuito cerrado para hallar indicios del actuar de esta banda criminal, quienes manejaban aparentemente la información del traslado del caudal.

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El asalto

El subjefe de la Comisaría 115ª de la zona, suboficial Gustavo Garay, manifestó que los encargados de la estación de servicios no informaron a los uniformados de que realizarían ese traslado de dinero. Sostuvo que, en caso de tener conocimiento, los efectivos acompañarían hasta el ente bancario a los responsables.

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En las imágenes de circuito cerrado se puede observar a tres hombres que descienden de un automóvil tipo Toyota Allion, blanco. Dos de ellos portaban escopetas y uno, un revólver aparentemente.

Los mismos actuaron con pasamontañas y kepis. En pocos segundos despojaron de la mochila a la víctima, que no opuso resistencia.

La fuga se realizó con destino hacia Nueva Alborada, según el seguimiento que realizó la Policía Nacional, quienes despliegan un operativo de rastrillaje por la zona.

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Los asaltantes

Uno de los atracadores vestía de camuflado, con un uniforme similar al anterior uniforme táctico de campo de la Policía Nacional o al de la milicia. Se estima que existe un cuarto integrante, quien sería el conductor que no descendió durante el asalto.

Los intervinientes convocaron en el sitio a personal técnico de los departamentos de Criminalística e Investigaciones para iniciar los trabajos. El hecho fue informado al agente fiscal de turno, Francisco Martínez.