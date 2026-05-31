Imputan a tres estadounidenses que trajeron costosa carga de marihuana premium en un jet privado

La impensada pero a la vez gran incautación de marihuana premium se produjo ayer sábado en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque, que es la principal estación de Paraguay.

La carga ilegal consiste en 261 kilos de marihuana que fue modificada genéticamente para elevar su nivel de THC y cuya presentación le parece a un jabón pequeño a uno de esos dulces de batata que se venden en nuestro país.

Estos panes pequeños estaban perfectamente envueltos con un plástico transparente, que a su vez fueron asegurados dentro de otros hules de plástico especiales y sellados, para evitar la fuga de olores.

La droga fue traída el viernes último en un avión ahora incautado, que es un jet ejecutivo Bombardier Challenger con matrícula N116HL de Estados Unidos. El alquiler de esta nave cuesta aproximadamente 150.000 dólares.

Según registros de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), la nave despegó de Miami, Estados Unidos, hizo una escala en Ciudad de Panamá, Panamá, y luego ya voló directo hasta Luque, Paraguay.

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La tripulación estaba conformada por el piloto Keith Siilats, de 47 años, nacido en Estonia, y el copiloto Jabari Stephan Brown, de 21 años, nacido en Estados Unidos.

Como pasajeros figuraban Troy Anthony Vasquez, de 42 años, quien de hecho fue el que alquiló el avión; David Thomas Wise, de 57 años, y Marisol Rivas, de 39 años, todos también de Estados Unidos.

Justamente, la fiscala de Narcotráfico de Asunción, Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor, imputó a estos tres últimos citados por tráfico internacional y por tenencia sin autorización, hechos contemplados en los artículos 21 y 27 de la Ley 1.340 de Drogas, respectivamente.

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Como obviamente los imputados no tienen arraigo en nuestro país, la Fiscalía pide prisión preventiva para ellos.

Instrumentos musicales

El piloto no fue imputado porque ya ni siquiera fue encontrado, debido a que aparentemente salió de Paraguay poco después de aterrizar en el Silvio Pettirossi. Supuestamente, debía volver a nuestro país mañana lunes para llevar de nuevo el avión y a sus pasajeros.

Según la Senad, el piloto sería un empresario tecnológico muy reconocido y cofundador de la empresa de micromovilidad Bolt Mobility en los Estados Unidos.

El copiloto, en tanto, fue demorado inicialmente, pero al final no fue incluido en el proceso porque colaboró en todo momento y probablemente no estaba al tanto de la carga que traían los pasajeros.

Sobre él, la Senad informó que es conocido en redes sociales y medios especializados de aviación por haber ganado un jet ejecutivo en una competencia organizada por el popular creador de contenido MrBeast.

De hecho, los tres estadounidenses ahora imputados dijeron al salir de su país y al llegar al nuestro que estaban transportando solamente instrumentos musicales.

Las droga estaba distribuida en varios bolsones negros, que justamente tenían la apariencia de ser artículos de música.

La mercadería ilícita fue descubierta al ser bajada del avión en el marco del programa Colobrí, que es una iniciativa de coordinación interinstitucional integrada por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y Policía Nacional (PN), orientada a fortalecer los controles y la lucha contra el narcotráfico mediante acciones conjuntas, según el boletín oficial.

De acuerdo con la Senad, la marihuana premium puede costar hasta 14.000 dólares el kilo en Brasil, que entonces es casi tres veces más cara que la cocaína.

Esta variedad de droga ya fue incautada varias veces en Paraguay, procedente de Estados Unidos, pero casi siempre en encomiendas y en volúmenes que llegaban como máximo a 5 kilos.

Esta vez, por lo visto, los traficantes pretendían dar un salto significativo al alquilar un costoso avión y simular un viaje de artistas para meter la droga a Paraguay, en un paso previo a su colocación en el mercado de Brasil, que probablemente era el verdadero objetivo.