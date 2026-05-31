Policiales
31 de mayo de 2026 a la - 18:23

Millonario de MrBeast y un genio tecnológico: los rostros tras el jet con droga en Paraguay

Hombre uniformado con perro K9 en aeropuerto. Paquetes oscuros en el suelo. Hombre en furgoneta sonríe a la cámara.
Agentes de la SENAD incautaron hachís en el aeropuerto Silvio Pettirossi con un perro K9 en acción.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) descubrió los perfiles de los extranjeros vinculados con la carga de marihuana vip en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Entre los involucrados aparecen un conocido empresario de la micromovilidad de EE.UU. y el piloto que ganó un avión gracias al famoso youtuber. Hasta ahora, tres personas están imputadas, que eran los pasajeros de la aeronave.

Por ABC Color

El escándalo del jet privado interceptado en un hangar de la zona del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi con más de 261 kilos de marihuana premium revela que los hombres que manejaban la operación en Paraguay.

Lea más: Imputan a tres estadounidenses que trajeron costosa carga de marihuana premium en un jet privado

De acuerdo con los datos, el piloto y presunto propietario de la aeronave ejecutiva es Keith Siilats, un ciudadano de origen estonio muy reconocido en el ambiente empresarial de los Estados Unidos. Siilats es conocido como un empresario del rubro tecnológico y cofundador de Bolt Mobility, una conocida compañía de micromovilidad. El piloto no fue imputado.

El ganador de un concurso millonario

Los agentes antidrogas llegó al revisar la identidad de uno de los cuatro ciudadanos estadounidenses que terminaron investigados durante el operativo del fin de semana. Se trata de Jabari Stephen Brown, un joven que había alcanzado notoriedad en el mundo de la aviación.

Brown se convirtió en una figura viral luego de ganar un concurso organizado por el famoso youtuber norteamericano MrBeast.

Joven Jabari Stephen Brown en chaqueta blanca, con cabello rizado y trenzas, mira serio hacia la cámara en un fondo blanco.
El joven Jabari Stephen Brown fue investigado por agentes antidrogas durante un operativo en Paraguay.

En aquella competencia, que reunió a decenas de pilotos experimentados de todo el mundo, Jabari se impuso ante los demás y se llevó como premio principal un avión ejecutivo valuado en millones de dólares.

Lea más: Aeropuerto Silvio Pettirossi: incautan presunto hachís que llegó en avión privado

Jabari fue demorado inicialmente, pero al final no fue incluido en el proceso porque colaboró en todo momento y probablemente no estaba al tanto de la carga que traían los pasajeros.

Bolt se pronunció tras la detención de Siilats

La mención de la empresa ligada al piloto Keith Siilats encendió las alarmas en Paraguay. Ocurre que la firma involucrada es Bolt Mobility (la compañía de transporte compartido de Estados Unidos), un nombre casi idéntico al de la famosa aplicación de viajes usada en Paraguay.

Ante la confusión de los usuarios locales, la multinacional de origen europeo que opera la plataforma de viajes en el país emitió un comunicado urgente para desmarcarse por completo del caso de tráfico de drogas.

La empresa aclaró que son la app de movilidad Bolt, fundada en Estonia en 2013 por Markus Villig, no tienen ningún tipo de vínculo societario, operativo ni comercial con la firma norteamericana Bolt Mobility.

¿Quiénes más estaban en el jet?

Como pasajeros figuraban Troy Anthony Vasquez, de 42 años, quien de hecho fue el que alquiló el avión; David Thomas Wise, de 57 años, y Marisol Rivas, de 39 años, todos también de Estados Unidos.

Troy Anthony Vasquez, Marisol Rivas y David Thomas Wise, estadounidenses imputados por tráfico internacional de marihuana premium.
Troy Anthony Vasquez, Marisol Rivas y David Thomas Wise, estadounidenses imputados por tráfico internacional de marihuana premium.

Justamente, la fiscala de Narcotráfico de Asunción, Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor, imputó a estos tres últimos citados por tráfico internacional y por tenencia sin autorización, hechos contemplados en los artículos 21 y 27 de la Ley 1.340 de Drogas, respectivamente.