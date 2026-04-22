Buscan a conocido tortolero por el robo de adelgazantes en Eusebio Ayala

El asalto tipo comando se produjo el martes aproximadamente a las 05:45 en el kilómetro 82 de la Ruta PY02, en el distrito de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera.

Una camioneta Toyota Fortuner, una camioneta Kia Sportage y un automóvil Toyota Allion fueron empleados para interceptar un camión furgón refrigerado al servicio de la empresa farmacéutica Laboratorios Indufar y una camioneta patrullera de la empresa de seguridad privada SIT.

Estos últimos vehículos salieron de la planta industrial de Indufar, en Fernando de la Mora, y se dirigían a Ciudad del Este para entregar un cargamento de 3.600 cajas de cuatro frascos de 0,5 mL de soluciones inyectables T.G., que son adelgazantes a base de Tirzepatida, los medicamentos de moda en la Triple Frontera.

Cada caja cuesta aproximadamente 80 dólares en el mercado nacional, pero su precio se quintuplica en el mercado brasileño, donde de hecho tiene mucha aceptación debido a que en ese país la producción y la venta de este tipo de medicamentos son muy controladas.

La Fortuner, la Sportage y el automóvil Allion fueron abandonados en la misma ciudad de Eusebio Ayala tras el asalto y robo de los adelgazantes.

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A la tarde, policías del Departamento contra el Tráfico de Armas y del Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional localizaron el aguantadero de la banda, en la compañía Mbatoví de la ciudad de Paraguarí, departamento de Paraguarí.

Los nombres de los supuestos involucrados

El comisario principal Luis Benítez, jefe de Tráfico de Armas, reveló que el que alquiló el local de Paraguarí para guardar las mercaderías robadas habría sido Juan Andrés Giménez Yegros, de 35 años, alias Gordo, quien sería una especie de jefe logístico de la banda de asaltantes. Este tiene luego pendiente una orden de captura por estafa.

Sin embargo, la captura de uno de los supuestos autores materiales del asalto, Ignacio Ramón Martínez Urtado, de 23 años, alias Triple 7, materializada en el distrito de Yguazú, departamento de Alto Paraná, ayudó a los policías investigadores a identificar al que en realidad sería el verdadero cabecilla del grupo de piratas del asfalto.

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El supuesto jefe de la banda, según los datos aportados por el detenido Triple 7, es nada menos que Denis Marcelo Roa Fukuhara, de 43 años, alias Marcelito, quien llegó a ser el tortolero más buscado del Paraguay y que permanece prófugo desde el 22 de marzo de 2019, cuando escapó del edificio de la Fiscalía de Luque, donde debía prestar declaración tras su detención efectuada un día antes en la misma ciudad.

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Marcelito se inició en el mundo delictivo como tortolero, es decir, atraco a vehículos estacionados, pero después también fue detenido por tráfico de drogas e incluso habría incursionado en la falsificación de billetes, aunque casi siempre también usó documentos falsos.

Una particularidad de Marcelito es que, increíblemente, operaba impune gracias a la protección de policías corruptos. De hecho, las últimas veces que lo arrestaron tenía radios con frecuencia policial.

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Supuestamente, Marcelito fue el que recibió en Cordillera a los asaltantes que vinieron de Ciudad del Este para cometer el atraco y además habría sido el que comandó el golpe y organizó la distribución de las ganancias que debían obtener cuando vendían los medicamentos que al final fueron recuperados por la Policía.

El asalto en Eusebio Ayala es investigado por la fiscala Norma Salinas. En tanto que el caso abierto tras el allanamiento al aguantadero de Paraguarí está en manos del fiscal Alfredo Ramos Manzur.