Caen supuestos autores de asaltos a camiones del programa Hambre Cero

Los detenidos por su presunta responsabilidad en los asaltos a empleados del programa Hambre Cero son Jorge López Zárate (32) y Reinaldo Ovidio Gómez Alderete (35), ambos domiciliados en la zona de Maracaná.

Durante los procedimientos encabezados por el comisario principal César Diarte también se incautaron una motocicleta Kenton negra, sin matrícula que según los investigadores, los sospechosos usaban para movilizarse y un teléfono celular, que ambos utilizaban.

De acuerdo con datos proveídos por los uniformados, ambos sospechosos ejecutaron una seguidilla de golpes en perjuicio de camiones repartidores y maceteros que ingresan a los diferentes poblados de la zona.

Los distribuidores de bebidas eran sus víctimas predilectas ya que los empleados siempre llevan dinero de las ventas y a parte del efectivo estos criminales se quedaban a con algunas cajas del espumante.

Lea más: Hurtan alimentos del programa Hambre Cero de la cocina de una escuela

Pero cuando no entran estos comerciantes, los delincuentes atacan cualquier vehículo incluyendo los camiones que llevan las provistas del programa estatal Hambre Cero a las distintas escuelas de la región.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Gracias a que la cabina de uno de estos camiones estaba equipada con con cámaras de seguridad se pudo tener la imágenes de ambos, aunque ambos tenían los rostros cubiertos, las imágenes fueron muy útiles para lograr identificarlos y pedir informes sobre ellos.

Sospechosos de asalto a camiones de Hambre Cero fueron delatados

En la tardecita del domingo último, los efectivos de Investigaciones de Canindeyú fueron alertados de que ambos sospechosos estaban en un pequeño poblado de la zona conocido como Cuarto Encuadre, en el distrito de Maracaná.

Inmediatamente los oficiales se trasladaron hasta el sitio, donde lograron la captura de ambos sospechosos. El procedimiento fue informado al fiscal Carlos Rodrigo Giandinotto.