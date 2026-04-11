Buscan a adolescente desaparecida en Luque: piden ayuda a la ciudadanía

La agente fiscal Carolina Spezzini, titular de la Unidad Penal N.° 5 de Luque, emitió un pedido urgente de colaboración para localizar a Nahiara Magali Luján Mendoza, de 17 años.

De acuerdo con los datos proporcionados, la joven salió de su vivienda el miércoles 8 de abril de 2026, alrededor de las 16:00, y desde ese momento no se ha tenido información sobre su paradero.

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Pedido de ayuda a la ciudadanía

El Ministerio Público insta a la ciudadanía a aportar cualquier dato que pueda contribuir a ubicar a la adolescente, en el marco de las tareas de búsqueda que se encuentran en curso.

Las autoridades apelan a la solidaridad de la población, atendiendo la urgencia del caso y la vulnerabilidad de la menor.

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Canales para brindar información

Las personas que cuenten con información pueden comunicarse a los números telefónicos 0971 127 795 y 0985 476 544.

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Trabajo conjunto de búsqueda

Tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional continúan con los procedimientos de búsqueda y localización, en coordinación para dar con el paradero de la adolescente lo antes posible.