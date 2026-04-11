Policiales
11 de abril de 2026 - 00:11

Buscan a adolescente desaparecida en Luque: piden ayuda a la ciudadanía

Ambiente de búsqueda, con un grupo de personas preocupadas y un cartel sobre la búsqueda de una joven desaparecida.
Se solicita colaboración para encontrar a una joven de 17 años desaparecida en Luque.

La Fiscalía solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de una adolescente de 17 años que se encuentra desaparecida desde el pasado miércoles en la ciudad de Luque.

Por ABC Color

La agente fiscal Carolina Spezzini, titular de la Unidad Penal N.° 5 de Luque, emitió un pedido urgente de colaboración para localizar a Nahiara Magali Luján Mendoza, de 17 años.

De acuerdo con los datos proporcionados, la joven salió de su vivienda el miércoles 8 de abril de 2026, alrededor de las 16:00, y desde ese momento no se ha tenido información sobre su paradero.

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Pedido de ayuda a la ciudadanía

El Ministerio Público insta a la ciudadanía a aportar cualquier dato que pueda contribuir a ubicar a la adolescente, en el marco de las tareas de búsqueda que se encuentran en curso.

Las autoridades apelan a la solidaridad de la población, atendiendo la urgencia del caso y la vulnerabilidad de la menor.

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Canales para brindar información

Las personas que cuenten con información pueden comunicarse a los números telefónicos 0971 127 795 y 0985 476 544.

Trabajo conjunto de búsqueda

Tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional continúan con los procedimientos de búsqueda y localización, en coordinación para dar con el paradero de la adolescente lo antes posible.