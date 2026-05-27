Búsqueda de joven desaparecido: detienen a una persona que tenía sus pertenencias

El domingo 24 de mayo, los familiares de Bruno Rafael Ojeda Alfonsi reportaron su desaparición ante las autoridades. El joven de 23 años había sido visto por sus allegados el día anterior, pero según imágenes de circuito cerrado, el mismo salió de su vivienda alrededor de las dos y media de la mañana.

Carlos Ojeda, padre de Bruno, usó sus redes sociales para apelar a la ayuda ciudadana con el fin de dar con el paradero de su hijo, al mismo tiempo que los investigadores realizan las pesquisas pertinentes.

El hombre explicó este miércoles en entrevista con los medios que Bruno salió prácticamente sin pertenencias y con solo una zapatilla puesta. La familia se percató de que no estaba recién al mediodía de ese domingo porque Bruno no se levantaba, algo que no era extraño porque se manejaba con horarios irregulares.

“Al mediodía nos percatamos de que él salió por la ventana. Cuando empezamos a buscar un poquito, descubrimos en nuestra cámara de circuito cerrado que él salió a esa hora, a las dos y media de la mañana desde Loma Merlo, con destino desconocido (…) Él tiene esos horarios rotativos y suele dormir hasta las 12 luego de volver a las seis de la mañana. Entonces, realmente cuando nos dimos cuenta eran a las dos de la tarde. Y para esa hora ya pasaron doce horas desde que él salió.

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Joven atraviesa un cuadro depresivo

Por otro lado, Carlos Ojeda añadió que Bruno sufre depresión, y además de los fármacos prescritos por profesionales, el joven comenzó a consumir sustancias más fuertes, proveídas de manera irregular por una persona con la que comenzó a relacionarse hace pocos días.

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“Él estaba pasando por un cuadro de depresión y sabemos que consumió algo, no sabemos qué. Estaba medicado, pero en algún momento se acercó una persona que le proveyó las mismas drogas, pero veinte veces más fuertes que la del doctor. Descubrimos que la relación con este proveedor de droga empezó hace catorce, quince días apenas”, contó el padre.

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Tareas de búsqueda y aprehensión de una persona

El fiscal Jorge Escobar encabeza las labores de búsqueda que este miércoles se concentraron en un radio muy cercano a la vivienda familiar, tomando como referencia la ubicación de la última activación del teléfono celular de Bruno.

“El informe técnico de las telefonías que ha solicitado la Policía Nacional da pie de que en esta zona estaría la activación última de su teléfono celular. Entonces, estamos realizando una intensa búsqueda con varias entidades, varias dependencias de la Policía Nacional”, mencionó el agente.

Escobar contó que se incorporó a las tareas un can especializado en búsqueda de personas, al cual hicieron olfatear prendas de vestir de Bruno, pero hasta ahora sin un resultado positivo. Destacó que la zona donde se concentran los trabajos es muy extensa y se caracteriza por su boscosidad, aunque confió en la ayuda de los equipos tecnológicos empleados.

Un punto llamativo a esta altura de la investigación es la aprehensión de una persona, que según anticipó el fiscal, será procesada en las próximas horas, debido a que en su poder hallaron algunas pertenencias de Bruno, que fueron reconocidas por la madre, entre ellas una campera.

“Tenemos varias hipótesis. Está la del hurto y también de que tendría conocimiento de alguna determinación que el joven iba a tomar. Hay esquelas de por medio, pero no quisiera entrar en esa parte por precautelar la investigación”, dijo.

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