Condenan a 15 años de cárcel a un hombre por abusar de su hijastra en Pedro Juan

Un Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial de Amambay dictó una condena de 15 años de cárcel por un caso de abuso sexual en niños. El fallo afecta a un hombre de 29 años, que según concluyó el colegiado abusó sexualmente de forma sistemática de su hijastra desde que la niña tenía 8 años hasta 11 años.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Librada Peralta, como presidenta, Digna Cristaldo y Abel Molinas; la acción penal en representación del Ministerio Público estuvo a cargo de la fiscala de Pedro Juan Caballero, Katia Uemura, quien valoró como “ejemplar” la condena impuesta.

Cabe señalar que por el caso ya se realizó un juicio penal y el acusado fue absuelto; Uemura apeló la sentencia, un Tribunal de Apelación dio curso favorable al planteamiento, anuló la sentencia absolutoria y ordenó un nuevo juicio oral y público.

Condena justa y ejemplar, afirma fiscala

La fiscala de Pedro Juan Caballero Katia Uemura se mostró conforme con la condena de 15 años de cárcel para el acusado, que consideró justa y ejemplar. “Este tribunal hizo una valoración justa y armónica de las pruebas que han superado ampliamente la duda razonable y ha concluido que el hecho sí existió y que el acusado fue el autor”, afirmó la representante del Ministerio Público.

Además, criticó al tribunal del primer juicio que resolvió absolverlo en su momento, señalando que no encontraba explicación a aquel fallo, ya que “era muy evidente que el hecho ocurrió y que el acusado fue el autor”, según aseveró.

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Uemura agregó que “esta condena alta deja un claro mensaje de que la justicia es implacable con este tipo de hechos, imponiendo una sanción ejemplar a los efectos de desalentar la comisión de este tipo de hechos punibles y dar coraje a las víctimas y su entorno a denunciar los casos”.

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Por su parte, la jueza Librada Peralta, presidenta del tribunal juzgador, indicó que “se pudo demostrar que la niña era abusada por su padrastro desde los 8 años (tenía 11 cuando se denunció el caso), la madre nunca antes creyó en su hija pues seguía manteniendo una relación con él (el agresor)”. La magistrada agregó que otro factor clave para la condena es que la niña se mantuvo en su declaración pese al tiempo transcurrido.

Los nombres de los protagonistas de la historia se omiten en virtud de una ley de protección de los menores de edad, vigente en nuestro país.