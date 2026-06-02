Un suboficial de Policía sería parte de la banda de asaltantes desmantelada en Juan Manuel Frutos

Uno de los maleantes detenidos en Juan Manuel Frutos es Julio Rodrigo Sosa Núñez, de 24 años, quien cuenta con dos órdenes de captura, una por robo agravado y otra por abuso sexual en niños. Los otros capturados son José Armando Quiñonez Martínez (28), Octavio Machado Romero (36), Daniel Rosario Villalmayor (32) y Daniel Peña Machuca (32).

Todos ellos estaban a bordo de un automóvil Toyota Corolla dorado, con matrícula BKL 744 denunciado como robado y en cuyo interior también se encontraron una escopeta calibre 12, una pistola calibre 9mm, un revólver calibre 38 y cuatro teléfonos celulares, que también fueron incautados.

De acuerdo con el relato de los investigadores, en la tarde del sábado último, alrededor de las 17:30, estas personas ahora detenidas supuestamente llegaron hasta una playa de venta de vehículos ubicada en la calle 15 de Agosto y la avenida Padre E. Montiel de la ciudad de Limpio.

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Al principio se presentaron como interesados en la compra de un automóvil, pero al confirmar que el sitio no contaba con guardias de seguridad sacaron sus armas y redujeron al propietario Jorgelino Centurión Cuevas (45), quien fue despojado de dinero en efectivo y dos automóviles, el Toyota Corolla dorado y un Toyota IST de color plata, en los que escaparon del lugar, presumiblemente por la ruta PY 03 hacia el norte del país.

Alerta de asalto en Juan Manuel Frutos movilizó a la Policía

En la tarde del lunes último, personal de Investigaciones de Caaguazú fueron alertados de que esa noche presumiblemente ocurriría un asalto domiciliario en la ciudad de Juan Manuel Frutos, por lo que cubrieron todos los puntos de entrada y salida de la ciudad.

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Alrededor de las 21:00 los oficiales interceptaron el automóvil de los maleantes sobre una calle paralela a ruta PY 02 en la mencionada localidad, cuando los ocupantes del Corolla se percataron de que fueron descubiertos intentaron escapar, pero el peso de los cinco le restó potencia al vehículo por lo que fueron alcanzados y detenidos.

Ya al amanecer de hoy, los mismos detenidos entregaron el otro automóvil robado el sábado, el IST de color plata, el vehículo fue abandonado en un paraje de la ciudad de Limpio conocido como Mango Guy.

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En la mañana de hoy, los detenidos fueron reconocidos como responsables de al menos tres asaltos domiciliarios registrados en San José de los Arroyos, Coronel Oviedo y en la ciudad de Caaguazú. En es más, en el golpe perpetrado en San José fue visto al suboficial Richard Cáceres Ojeda entre los asaltantes, por lo que se emitió una nueva orden de captura en su contra.

Los policías manejaban el dato de que el suboficial Cáceres iba a estar entre los capturados en Juan Manuel Frutos, sin embargo el sospechoso pudo escapar porque aparentemente estaba en otro auto y al ver el procedimiento logró escapar sigilosamente de la zona, según informaron.

Antecedentes del policía detenido

El suboficial Cáceres fue detenido y procesado por un asalto domiciliario registrado el año pasado en la ciudad de Alberdi, departamento de Ñeembucú, pero un Tribunal de Apelación de Pilar revocó su prisión preventiva y lo benefició con la prisión domiciliaria en el mes de mayo del 2025.

El personal policial debía cumplir la medida en una propiedad de la localidad de José Domingo Ocampos, donde lo buscaron en abril de este año, luego de ser identificado miembro de la banda que atacó una residencia San José de los Arroyos.

Esta situación fue informada a los miembros del Tribunal de Apelación que levantaron la medida sustitutiva de prisión impuesta al personal policial y nuevamente ordenaron su captura.

Ahora, el sunpoficial Cáceres tiene orden de captura por el asalto en Alberdi, el asalto domiciliario en San José y también es investigado por varios otros golpes registrados en Caaguazú.