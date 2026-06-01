Violento asalto en Limpio: cinco hombres armados robaron dos vehículos de una playa de ventas

Un violento asalto se registró en una playa de venta de vehículos de la ciudad de Limpio, donde cinco hombres armados redujeron al propietario, lo golpearon en la cabeza y escaparon con dos automóviles.

La víctima, identificada como Jorgelino Centurión, relató que los asaltantes aparentemente planificaron el golpe luego de contactarlo por mensajes para consultar sobre vehículos en venta.

Según contó, el intercambio comenzó poco después de regresar de una escribanía, donde había concretado la transferencia de otro rodado.

“Me preguntaron por los vehículos que tenía disponibles y si contaban con GPS”, recordó.

Lea más: Detienen a un adolescente por asalto a una estación de servicios en Laurelty

Se hicieron pasar por compradores

De acuerdo con el comerciante, uno de los supuestos interesados incluso le comentó que había pasado previamente por el local y que lo encontró cerrado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Minutos después de que Centurión le informara que ya se encontraba en la playa de ventas, los sospechosos llegaron al sitio.

Los dos primeros hombres ingresaron simulando interés en los vehículos. Uno de ellos hablaba con acento portugués y portaba un arma de fuego.

“Me apretó la pistola y ahí comenzó todo”, relató la víctima.

Lea más: Limpio: delincuentes armados asaltan panadería y se llevan dinero y celulares

Golpeado delante de su familia

En el momento del asalto, Centurión se encontraba acompañado por su esposa y su hija menor, de apenas siete años.

Según su testimonio, los delincuentes obligaron a toda la familia a ingresar a la oficina del local, donde exigieron dinero y las llaves de los vehículos.

El comerciante aseguró que les explicó que no manejaba grandes sumas en efectivo debido a que las operaciones se realizan principalmente mediante transferencias bancarias.

Pese a ello, los asaltantes revisaron cajones, destruyeron parte de las instalaciones y continuaron buscando dinero.

Antes de abandonar el lugar, uno de los delincuentes golpeó al propietario en la cabeza con un arma de fuego, provocándole una herida.

“Me rompieron toda la cabeza”, lamentó.

Lea más: Detienen a presunto integrante de banda que robó 27.000 litros de aceite vegetal tras atraco a camión cisterna

Escaparon con dos vehículos

Los autores del asalto se apoderaron de un Toyota IST y un Toyota New Corolla, además de todas las llaves que encontraron en el local, incluida la de la camioneta particular de la víctima.

Llamativamente, según el relato de Centurión, los delincuentes no se llevaron los teléfonos celulares de las víctimas pese a haberlos tenido en sus manos durante el atraco.

Tampoco agredieron físicamente a la esposa ni a la hija del comerciante, aunque ambas fueron sometidas durante el asalto.

Lea más: Asalto tipo comando en Villa Oliva: roban 10 millones de pesos argentinos a comerciante

Investigan ruta de escape

La víctima señaló que los asaltantes llegaron caminando desde la zona de la ruta y que actuaron a cara descubierta.

Indicó además que, según datos preliminares manejados por investigadores y vecinos que intentaron seguir a los delincuentes, los vehículos robados habrían sido llevados hacia la zona de Piquete Cué.

Hasta el momento no se informó sobre detenidos ni sobre la recuperación de los rodados sustraídos.

“Es la primera vez que me pasa”

Aún afectado por lo ocurrido, Centurión manifestó que nunca había sido víctima de un hecho similar.

El comerciante señaló que lleva décadas trabajando en el rubro y que el ataque dejó secuelas emocionales tanto en él como en su familia.

“Es la primera vez que me pasó en 45 años. Nunca imaginé vivir una situación así”, expresó.

El caso vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de los comercios dedicados a la compraventa de vehículos y la creciente preocupación por los hechos de inseguridad registrados en el área metropolitana.