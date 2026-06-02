Villarrica: detienen a hombre por supuesta agresión a una adolescente en un motel

El comisario José María Martínez, director de la Policía de Guairá, confirmó que ayer hubo una intervención en un motel de Villarrica, lugar donde se encontró a una adolescente de 17 años desvanecida y con rastros de sangre.

La menor estaba en compañía de un hombre que quedó detenido y quien según declaró a los uniformados, no la agredió físicamente, sino, su estado se debía al consumo de sustancias ilícitas.

De igual manera, los rastros de sangre estaban en la nariz y boca de la víctima, mientras que personal del establecimiento confirmó que escucharon gritos.

Durante la verificación de la habitación en la que estaban, el personal interviniente encontró una “bolsita” de polietileno y un billete de G. 2.000 que contenía “un polvo blanco”. Ambos elementos fueron recogidos para su análisis correspondiente.

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Adolescente en terapia intensiva

Sobre el caso, el jefe policial también precisó que la presunta pareja había ingresado al establecimiento en un auto y habría permanecido durante un considerable tiempo.

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Si bien no hay una confirmación sobre una agresión física por una pelea, los agentes que intervinieron inicialmente manifestaron que la joven habría sufrido lesiones, por lo que los investigadores tampoco descartan tal posibilidad.

Asimismo, la adolescente fue internada en terapia intensiva del Hospital Nacional de Itauguá luego de haber recibido asistencia primeramente en Villarrica.

Finalmente, el sospechoso -cuya identidad permanece en reserva al estar involucrada una menor- también tenía antecedentes por la Ley 1340, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas.

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