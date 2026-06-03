Como mínimo, policía que golpeó a motociclista recibirá un arresto de 30 días sin goce de sueldo

María Peralta, pareja de la víctima de la agresión policial ocurrida en la avenida Stella Maris, Asunción, relató que el lunes alrededor de las 02:00 se vieron obligados a salir de la casa en busca de medicamentos para un familiar que presentaba un cuadro febril.

La mujer relató que sacaron la motocicleta en la vereda y aparentemente por algún desperfecto mecánico no quería arrancar, por lo que ella comenzó a empujar el biciclo que estaba al mando de su pareja.

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Justo en ese momento llegó hasta donde estaban ellos la patrullera de la comisaría jurisdiccional, la 1ª de Asunción, del que bajó el oficial Maqueda, quien desde un principio tuvo un trato bastante agresivo con ellos, al pedir los documentos de la máquina.

Agresión policial a motociclista, sin motivación alguna

A raíz de esto y otros hechos que llamaron la atención de los presentes, María Peralta comenzó a filmar con su celular el procedimiento de revisión de la moto y en medio de un cruce de palabras el oficial le aplicó un golpe en la cara a Diego Espínola.

Las imágenes muestran el momento en que el motociclista recibe un golpe en el rostro del uniformado, sin que mediara resistencia a la acción policial. La víctima no reaccionó ante la gratuita agresión.

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Debido a que la motocicleta contaba con todas las documentaciones el procedimiento no pasó a mayores, pero cuando el video tomó estado público y se viralizó por las redes sociales, el propio jefe de la comisaría 1ª de Asunción, comisario principal Rubén Darío Bazán Paredes, tomó cartas en el asunto.

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Como primera medida, comunicó por nota lo ocurrido a la Fiscalía de Derechos Humanos y puso al joven oficial a cargo de la Dirección General de Asuntos Internos.

La directora de la Dirección General de Asuntos Internos, comisaria general inspector María Bejarano, aseguró que no encuentra explicación a la reacción del oficial Maqueda, de la promoción 2023.

Fuentes policiales indicaron que el agresor no puede alegar estrés ni sobrecarga laboral, puesto que es un oficial egresado hace tres años y que estaba trabajando con normalidad al igual que el resto del plantel de su unidad.

Investigan antecedentes del oficial

Ante esta situación, los funcionarios de Justicia Policial van a investigar los antecedentes del personal afectado, su comportamiento en la Academia de Policía y las otras unidades donde llegó a prestar servicios antes de llegar a la comisaría 1ª de Asunción.

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Por el momento, el caso va a quedar a resultas de lo que se determine en la Justicia Ordinaria, pero aunque el oficial llegue a un arreglo amistoso con el afectado, la sanción más leve que podría recibir en Asuntos Internos es el arresto de 30 días en la Agrupación Especializada sin goce de sueldo, más todos los gastos que genera el proceso, confirmaron las fuentes.