Paraguay vs. Nicaragua: Policía anuncia operativo de seguridad con más de 4.000 uniformados

El comisario Juan Agüero, director de la Policía de Asunción, detalló que el partido entre Paraguay y Nicaragua en el Defensores del Chaco, mañana a las 19:15, sería “a estadio lleno” y al tratarse de una “despedida” de la Albirroja antes de ir al Mundial, las autoridades de seguridad prevén un operativo de seguridad más grande.

En referencia al operativo, el comisario Héctor Fernández, jefe de Eventos Deportivos, sostuvo que es “muy especial porque hay una efervescencia colmada de alegría” por parte de los hinchas.

Por esto se prevé el despliegue de más de 4.000 uniformados “en todas las adyacencias” por donde pase el bus de la Albirroja, desde Ypané hasta el estadio, con una cobertura terrestre e incluso área con un helicóptero.

Asimismo, habrá tres anillos de seguridad que se intensificarán desde las 13:00 para “prever justamente cualquier situación”, entre vehículos estacionados que pueden obstaculizar el paso o cuidacoches en los alrededores de la cancha.

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Cobertura en zona del mercado

En lo que refiere al paso del bus por la zona del Mercado 4 de Asunción, el jefe policial detalló que habría unas 20.000 a 30.000 personas por el lugar, algo también ya previsto por las autoridades de seguridad.

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“Se hizo el recorrido para identificar cables, en coordinación con la Municipalidad, se hizo el retiro de los mismos”, precisó.

También recordó que la cédula de identidad será necesaria para ingresar al estadio, al igual que también habrá cateos a los hinchas para evitar el ingreso de elementos prohibidos.

“Esperamos que sea una fiesta deportiva en familia con más de 38.000 aficionados. Vamos a invitar a los aficionados a que se acerquen con tiempo para ingresar”, detalló y de igual manera adelantó que más datos referentes al operativo de seguridad serán compartidos en las redes sociales de la Policía.

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