Incineran millonario cargamento de tirzepatida robado en Cordillera

Un procedimiento de destrucción del cargamento de tirzepatida se llevó a cabo en el municipio de Villa Hayes. Se trata de lotes recuperados en diferentes allanamientos realizados en los departamentos de Cordillera y Paraguarí.

La incineración de los fármacos se efectuó en cumplimiento de una disposición de la jueza Penal de Garantías de Caacupé, Silvia Carolina Cáceres Riveros. También responde a un anticipo jurisdiccional de prueba solicitado por el fiscal de Paraguarí, Alfredo Ramos Manzur.

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El caso guarda relación con el asalto tipo comando perpetrado el pasado 21 de abril a un camión transportador que trasladaba 3.600 cajas, equivalentes a 14.400 ampollas de tirzepatida.

La destrucción del producto, valuado en más de US$ 500.000, fue ordenada también debido a que perdió la cadena de frío necesaria para garantizar su seguridad y eficacia, explicó el fiscal.

El fiscal Ramos Manzur manifestó que fue designado como titular de la investigación, mientras que la fiscal Norma Salinas, de Cordillera, actúa como coadyuvante.

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En el procedimiento estuvieron presentes profesionales de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), representantes de la Aseguradora Chaco y del laboratorio Indufar.

Asimismo, presenciaron el operativo los imputados Juan Andrés Jiménez, recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, y Matías Rodrigo Kreller Silva, privado de libertad en Emboscada, acompañados por su defensor técnico, Adolfo Gigilbert. Por medio telemático participó Ignacio Ramón Martínez Urtado, recluido en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.

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Antecedente del hecho

El hecho de robo agravado se registró el 21 de abril, en horas de la madrugada, cuando un grupo de delincuentes asaltó un camión de la firma Indufar en la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera. Los presuntos criminales se alzaron con tres conservadoras que contenían tirzepatida.

En aquella ocasión, los malvivientes lograron sustraer un total de 3.600 cajas, equivalentes a 14.400 ampollas del medicamento. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la estructura criminal estaría integrada por unas diez personas.