Asalto tipo comando: roban medicamentos para adelgazar y abandonan tres vehículos

A primeras horas de la mañana de este martes se produjo un asalto tipo comando en el Km 82 de la Ruta II Mariscal Estigarribia de Cordillera, donde resultó víctima Orlando Celestino Adorno Mora, de 34 años, conductor de un camioncito tipo furgón.

El rodado, que iba rumbo a Ciudad del Este con medicamentos adelgazantes, fue interceptado por quince personas a cara cubierta, munidas de armas de fuego largas y cortas. Estas personas se trasladaban en cinco vehículos.

Según el reporte, un camión de gran porte se encargó de obstaculizar toda la ruta, lo que obligó Orlando Adorno a detener la marcha, momento en el que fue abordado por los malvivientes.

“Estas personas estaban vestidas con uniformes similares a los que utiliza la Senad y se apoderaron de tres termos tipo coleman, donde estaban los medicamentos”, señaló el comisario Hugo Garcete, jefe de investigaciones de Cordillera.

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La cantidad de medicamentos sustraídos es de 3.600 unidades, lo que equivale a unos 282 mil dólares.

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Vehículos abandonados

Tras el hecho, agentes policiales localizaron tres vehículos abandonados en una zona de yuyal en el km 83 de la misma ruta, que habrían sido utilizados por los autores.

Se trata de una camioneta Toyota Fortuner blanca sin chapa visible, una Kia Sportage roja y un automóvil Toyota Premio gris.

El caso fue comunicado al Sistema de Emergencias 911 y personal de la Comisaría 7ª de Eusebio Ayala acudió al sitio para constatar lo ocurrido. Posteriormente, intervinieron efectivos de Criminalística y del Departamento de Investigaciones de Cordillera.

El hecho también fue puesto a conocimiento del Ministerio Público, que ya inició las diligencias correspondientes.