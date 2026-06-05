“¿Quién le quita ese trauma?”: padre relata lo vivido junto a su hijo durante un asalto

Un asalto con arma de fuego ocurrido la tarde del miércoles en un local de Biggie Express, ubicado en el Segundo Barrio de Luque, terminó con la captura de uno de los presuntos autores y la recuperación del dinero sustraído.

Sin embargo, más allá del procedimiento policial, el hecho dejó una experiencia traumática para una familia que se encontraba dentro del comercio al momento del atraco. Un padre relató los momentos de terror que le tocó vivir junto a uno de sus hijos.

El hecho se registró alrededor de las 18:00 y quedó grabado por cámaras de circuito cerrado.

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Video muestra cómo actuaron los asaltantes en el Biggie

En las imágenes se observa cuando dos delincuentes irrumpen en el local portando armas de fuego y con los rostros cubiertos por cascos.

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En ese momento, un padre de familia se encontraba en la caja junto con uno de sus hijos, un niño, a punto de retirarse del lugar. Ambos fueron obligados por los asaltantes a tirarse al piso.

El hombre logró, sin desesperarse, proteger al menor, a quien se lo observa visiblemente asustado, mientras los delincuentes continuaban con el asalto.

Padre recuerda los minutos de angustia durante el asalto

El afectado contó que llegó al sitio en automóvil junto con uno de sus hijos, mientras que su esposa y otros dos niños permanecían en el vehículo con la intención de ingresar posteriormente a una farmacia ubicada junto al local asaltado.

Según relató, su esposa observó a los motociclistas y les advirtió que la motocicleta podía caerse. Sin embargo, estos la ignoraron y se dirigieron armados hacia el comercio. Ante la situación, la mujer decidió permanecer dentro del vehículo junto con los otros dos menores.

Tras concretar el asalto, los delincuentes abordaron nuevamente la motocicleta, aunque tuvieron dificultades para ponerla en marcha.

“Y en todo momento lo que a mí me tocó es rezar”, dijo el padre a la 1080.

Cómo fue la persecución de los sospechosos

Mientras ocurría el asalto, un automovilista se percató de lo sucedido y aguardó el momento en que los delincuentes abandonaron el local. Luego decidió seguirlos y los chocó varias cuadras después, situación que permitió la captura de uno de los sospechosos, mientras que el otro logró escapar.

El padre relató que, tras poner a salvo a su hijo en el vehículo, inició una persecución a pie junto con el guardia de seguridad del local.

Al llegar al sitio donde se produjo el choque, observó a uno de los asaltantes, quien efectuó disparos intimidatorios. Según contó, junto con el guardia lograron reducirlo a golpes.

También acudieron al lugar varios hombres que se encontraban en una bodega cercana y que habían advertido lo ocurrido. Estos comenzaron a agredir al sospechoso ya reducido.

El momento en que evitó una golpiza mayor

Según el relato del padre, el presunto delincuente también había realizado disparos hacia las personas que estaban en la bodega, lo que generó la reacción de los presentes.

Sin embargo, afirmó que en determinado momento temió que la situación terminara de manera trágica.

“En ese momento recordé lo de Fernando Báez Sosa, lo del muchacho que murió en la Argentina, y pensé que eso iba a pasar; entonces, traté de apartarlo tras los muchachos para que no pase a mayores, porque ahí nosotros otra vez íbamos a ser los culpables”, refirió.

“¿Quién le quita ese trauma?”: la preocupación por su hijo

El hombre señaló que actuó de manera instintiva al perseguir al sospechoso, luego de observar el impacto emocional que el asalto tuvo en su hijo.

“Como yo le vi a mi hijo tan mal, le vi temblando, yo lo único que me agarró es meterle al auto y correr. Es lo único que me nació. Para mí, mis hijos son todo, ¿y quién le quita ese trauma a él? Él se va a quedar con un constante miedo. De hecho, que se hizo un chiquito de popó de tanto que se asustó. Yo no soy quién también para reaccionar de esa manera, pero mi instinto me llevó a eso”, expresó.

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El diálogo con el presunto asaltante

El padre también recordó que llegó a confrontar al detenido, quien le manifestó que había actuado por necesidad.

“Yo le dije que todos tenemos necesidades, de que yo no estoy en sus zapatos, pero de que todos en algún momento tocamos fondo, de que no siempre vamos a estar mal, de que en algún momento va a salir el sol y vamos a poder volver a estar bien y que no por eso vamos a salir a robar. Es lo que yo le decía en todo momento, y con la rabia de lo que pasamos”, comentó.

El detenido fue identificado como Reinaldo Rodrigo Paredes Núñez (37). Hasta el momento, se desconoce si el otro delincuente ya fue capturado por la Policía.