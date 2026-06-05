Seguridad para el partido de la Albirroja contra Nicaragua: bloqueos cerca del Defensores

El comisario Juan Agüero, jefe de Seguridad de Asunción, detalló que temprano se iniciaron los bloqueos preventivos por hasta 200 metros en los alrededores del estadio, en el barrio Sajonia de Asunción.

“Ya está todo despejado acá, prestos para el servicio. Desde las 13:00, el 100% de la Policía Nacional va a estar ya presto para trabajar en este sector”, detalló.

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Resaltó que los vecinos, como en cada evento, tienen un pase especial para poder circular por el vecindario y llegar hasta sus viviendas sin inconvenientes.

Detalló que tienen tres anillos de seguridad: el primero para controlar todos los vehículos que ingresan, el segundo para los cateos y el alcotest, y el tercero, el de “la carpa azul”, donde ingresan algunos hinchas para la verificación más profunda.

El comisario señaló que también van a verificar en todo momento la tenencia de las entradas. Los portones estarán abiertos desde las 15:00 y el partido está previsto para las 19:30.

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La caravana albirroja

Por otra parte, destacó que también acompañarán el recorrido del bus que transportará a los jugadores de la Albirroja desde Ypané hasta el estadio. El contingente partirá a las 16:00 y la Policía prevé un acompañamiento terrestre y aéreo.

Además, sobre todo reforzarán la cantidad de personal en la zona del Mercado 4, donde habitualmente se aglomeran las personas para ver pasar a los jugadores.

Paralelamente, también la Policía va a acompañar a la selección de Nicaragua, por vía terrestre y aérea, aseguró el comisario Agüero.