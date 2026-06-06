Estudios forenses podrían confirmar en unos días si los huesos hallados en Lambaré son del militar Alexis Sosa

El Dr. Pablo Lemir explicó que uno de los estudios que se puede hacer para conocer si los restos óseos hallados ayer en Lambaré pertenecían al desaparecido sargento Alexis Teobaldo Sosa Leiva, es la del Ácido Desoxirribonucleico (ADN).

Pero el galeno explicó esta prueba podría llevar mucho más tiempo, pues depende de los datos que se logre obtener de los huesos que pasaron mucho tiempo bajo tierra y lavados constantemente por el agua.

De acuerdo con lo mencionado por el doctor Lemir, los estudios más inmediatos para confirmar o descartar que los restos hallados sean del personal militar lo van a realizar los odontólogos y antropólogos forenses con el estudios de los restos encontrados.

Tras rearmar la dentadura, se procederá a compararla con fotografías de las victima, hacer comparaciones con algunos de los familiares más cercanos, estos trabajos de comparaciones serán aplicadas también a los huesos más grandes.

El resultado de los trabajos se puede dar en cuestión de días, como también puede durar mucho tiempo explicó el director de Medicina Legal del Ministerio Público.

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Los sargentos Alexis Teobaldo Sosa Leiva y Domingo David Ríos Dominguez, desaparecieron en la madrugada del 2 de noviembre del 2023, cuando fueron arrastrados por un raudal hasta el cauce del arroyo Lambaré.

Ambos uniformados iban en una camioneta todoterreno en busca del general César Moreno, domiciliado en la ciudad de Lambaré.

La camioneta fue a parar a unos metros del puente de la avenida Perón, mientras que los restos del sargento Ríos fueron localizados unos días después a unos 2.000 metros de donde cayeron al cauce del arroyo, ya en aguas del río Paraguay frente a las costas de lo que se conoce como Puerto Ortiz.

Sin embargo, los restos de Sosa nunca fueron localizados pese a las exhaustivas búsquedas efectuadas por bomberos, personal militar, policial y hasta civiles, quienes paulatinamente fueron dejando el trabajo debido a la falta de resultados.

El hallazgo en Lambaré

En la mañana del viernes 5 de junio último, un reciclador de nombre Nolberto Cardozo Usugaste (38), quien bajó al cauce del arroyo en busca de plástico se encontró con el montón de huesos, el cráneo y casi todo los miembros superiores en la arena.

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El hombre asustado comentó el hallazgo hallazgo al primer policía que encontró sobre la avenida Perón.Según expertos en Criminalística no se puede confirmar o negar nada, pero el hecho de que los huesos se hayan encontrado muy cerca del sitio donde fue aparar la camioneta genera esperanzas de que sean los restos de Sosa.

Si fuesen los huesos del personal militar se puede deducir que el cuerpo quedó trancado con algún tronco y que luego fue fue cubierto por más de un metros de arena que lo ocultaron por más de dos años, señalaron los policías.