Hallan restos óseos en zona donde militar desapareció arrastrado por raudal en 2023

Un poblador de la zona del arroyo Lambaré que trabaja como reciclador reportó el hallazgo de restos óseos en la zona donde en el 2023 los sargentos Alexis Sosa y Domingo David Ríos Domínguez fueron arrastrados por el raudal junto con la camioneta en la que iban.

El hallazgo de los restos óseos tuvo lugar en el cauce del arroyo Lambaré, aproximadamente a 150 metros del puente de la avenida Perón de la ciudad, en inmediaciones del edificio de la Municipalidad.

El luctuoso hecho había ocurrido el 2 de noviembre del 2023. Dos días después fue hallado el cuerpo de Domingo David Ríos Domínguez en la zona denominada Puerto Ortiz, margen izquierda del río Paraguay, a 2.000 metros de donde fue arrastrada la camioneta; sin embargo, nunca se encontró el cuerpo de Alexis Sosa, por lo que sospechan que los restos óseos podrían ser de él.

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Tanto Ríos Domínguez como el sargento primero Alexis Teobaldo Sosa Leiva desaparecieron cuando se encontraban camino a la casa de su comandante, el general César Moreno, en medio del temporal intenso registrado la madrugada de ese jueves.