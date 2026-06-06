Policiales
06 de junio de 2026 a la - 13:32

Senad detiene a presunto distribuidor de cocaína en comunidad menonita

Hombre de espaldas siendo registrado por un agente armado en uniforme camuflado, otros agentes examinan una mochila en el campo.
Agentes especiales de la Senad arrestan a un sospechoso y revisan una mochila en un camino rural.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) reportó la detención de un presunto distribuidor de cocaína en la Aldea Osterwick, una comunidad menonita de Loma Plata. Como parte del procedimiento se incautaron dosis de la droga.

Por ABC Color

Agentes especiales de la Senad realizaron un procedimiento en la Aldea Osterwick, distrito de Loma Plata, con el que se logró la detención en plena vía pública de un hombre sospechoso de distribuir drogas en la comunidad.

Durante la intervención fue detenido Derlis Fabián González Lezcano (28) y en su poder se encontraron 27,8 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en dosis listas para la venta.

También se incautaron dinero en efectivo y un teléfono celular que será analizado en el marco de la investigación, detalla la cartera estatal. Asimismo, el caso fue ejecutado bajo dirección del agente fiscal Jorge Armando Benítez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico.

Intervenciones de la Senad en el Chaco

Según la Senad, esta acción se suma a una serie de intervenciones desarrolladas en los últimos meses en distintas localidades del Chaco Central, donde se ha identificado un crecimiento de actividades vinculadas al microtráfico. Inclusive mencionan que las comunidades menonitas, históricamente ajenas a este tipo de problemáticas, también están siendo afectadas por la presencia de redes de distribución de drogas que buscan instalarse en zonas anteriormente consideradas de bajo riesgo.

Agente antidrogas con chaleco de la SENAD sostiene paquetes azules, en fondo desértico.
Agentes de la Senad realizaron un decomiso de drogas en Aldea Osterwick.

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