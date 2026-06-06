Senad detiene a presunto distribuidor de cocaína en comunidad menonita

Agentes especiales de la Senad realizaron un procedimiento en la Aldea Osterwick, distrito de Loma Plata, con el que se logró la detención en plena vía pública de un hombre sospechoso de distribuir drogas en la comunidad.

Durante la intervención fue detenido Derlis Fabián González Lezcano (28) y en su poder se encontraron 27,8 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en dosis listas para la venta.

También se incautaron dinero en efectivo y un teléfono celular que será analizado en el marco de la investigación, detalla la cartera estatal. Asimismo, el caso fue ejecutado bajo dirección del agente fiscal Jorge Armando Benítez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico.

Intervenciones de la Senad en el Chaco

Según la Senad, esta acción se suma a una serie de intervenciones desarrolladas en los últimos meses en distintas localidades del Chaco Central, donde se ha identificado un crecimiento de actividades vinculadas al microtráfico. Inclusive mencionan que las comunidades menonitas, históricamente ajenas a este tipo de problemáticas, también están siendo afectadas por la presencia de redes de distribución de drogas que buscan instalarse en zonas anteriormente consideradas de bajo riesgo.

Lea más: Marihuana premium en aeropuerto: ¿a cuántos años de cárcel se exponen los procesados?