Marihuana premium en aeropuerto: ¿a cuántos años de cárcel se exponen los procesados?

Este viernes, el Ministerio Público supervisó un nuevo pesaje y extracción de muestras para análisis de dos cargamentos de marihuana ‘premium’ que fueron incautadas en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, la principal terminal aérea de Paraguay, entre el sábado y el lunes pasados.

El pasado sábado, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas incautaron aproximadamente 262 kilogramos de esa droga provenientes de Estados Unidos, que habían ingresado al país el día anterior en un jet privado. Tres ciudadanos estadounidenses fueron detenidos.

Posteriormente, el lunes, otra carga de 147 kilos proveniente de Estados Unidos y presumiblemente destinada al mercado de narcóticos ilegales de Brasil, fue interceptada en el mismo aeropuerto, en un operativo denominado ‘Air Box’ que resultó en la detención de tres ciudadanos paraguayos.

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Los detenidos por ambos casos ya fueron imputados y remitidos a prisión de forma preventiva.

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Condenas de hasta 22 años

En conversación con medios de comunicación este viernes, la fiscal Ingrid Cubilla, que investiga ambos casos, explicó que los procesados por el primer caso, el del jet, se exponen a condenas de prisión que podrían ir de 5 a 22 años.

Mientras tanto, los paraguayos imputados en la operación ‘Air Box’ se exponen a penas mínimas de 10 años de cárcel, teniendo en cuenta que los allanamientos permitieron hallar un laboratorio, presumiblemente para procesar la droga.

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La fiscala Cubilla comentó que la droga incautada tendría un valor aproximado de 7.000 dólares por kilo en el mercado brasileño.

Agregó que ambos casos tienen “elementos comunes” como el tipo de marihuana que estaba siendo transportada y su presunto lugar de procedencia –ambas cargas habrían salido del estado de Florida–, pero enfatizó que hasta ahora no hay indicios que permitan asegurar que ambos envíos están directamente relacionados entre sí.