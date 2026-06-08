“Embajador” del Comando Vermelho habría dicho en Brasil que mató a 18 personas en Paraguay

Paulo Cándido Oliveira Da Silva, brasileño, de 39 años, alias Paul, Paulo, PJC o Nicolai, fue capturado en la tarde del miércoles 3 de junio pasado en una casa del Cuarto Barrio de la ciudad de Luque, departamento Central, y expulsado del Paraguay en la noche del viernes 5 de junio pasado a través del Puente de la Amistad de Ciudad del Este, la capital del departamento de Alto Paraná.

Policías del Departamento Antinarcóticos, quienes lo arrestaron en la operación Puma Py, informaron que el brasileño tenía órdenes de captura en su país de origen por asociación criminal y tráfico internacional de drogas y que se trataba de un integrante activo de la facción criminal Comando Vermelho (CV), originaria del estado de Rio de Janeiro.

La operación Puma, en Brasil, fue ejecutada por la Policía Civil contra una célula del Comando Vermelho que se estaba fortaleciendo en el estado de Paraná.

Este grupo “importaba” marihuana, cocaína y armas desde Paraguay, supuestamente a través de su “embajador” Paulo Cándido Oliveira Da Silva.

Conexiones del “embajador” del Comando Vermelho en Yuty

El citado criminal internacional ya había sido capturado en nuestro país el 26 de enero de 2020, cuando intentó entrar con una identidad falsa a la penitenciaría regional de San Pedro de Ycuamandyyú para visitar al político colorado recluido Benjamín Adaro Monzón.

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Este último era aún en esa época concejal departamental de Caazapá y había sido detenido en la operación Gángster que se hizo en su feudo, el municipio de Yuty, desde donde supuestamente dirigía una temible organización criminal a la que le atribuían varios homicidios por encargo, algunos de ellos con tinte político.

Tras su llegada a Brasil, Paulo Cándido Oliveira Da Silva habría contado a las autoridades locales que durante su estadía en Paraguay, como “embajador” del CV, supuestamente asesinó a 18 personas.

Según medios de prensa brasileños, el detenido incluso mencionó un caso específico, el de Arnaldo Rotela Gauto, de 52 años, quien era conocido como “el rey del abigeato”.

Este fue acribillado por un sicario que tenía justamente las características del brasileño ahora expulsado de nuestro país.

Fue en un atentado producido el 15 de agosto de 2024, precisamente en el distrito de Yuty, departamento de Caazapá.

Estos datos supuestamente ya son manejados por los policías brasileños, siempre según los periodistas de ese país.