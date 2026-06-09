Fiscal sobre caso de rehén en Concepción: “Evitamos un feminicidio”

Un hombre armado con un cuchillo mantuvo como rehén a una cajera por tres horas dentro del Comedor San Blas, en la ciudad de Concepción. El individuo, que hirió a la mujer, recibió un disparo y quedó herido de gravedad.

El fiscal Pablo Zárate, quien actuó de negociador con esta persona, explicó que esta persona recibió un impacto de bala en la zona de la cabeza y está hospitalizado en el regional de la ciudad de Concepción, en terapia intensiva con un pronóstico reservado.

“Tenemos información de que él mismo contaba con orden de captura de acuerdo al reporte policial por un caso de violencia familiar”, expresó.

Mencionó que incautaron la motocicleta en la cual fue hasta el local gastronómico y levantaron algunas anotaciones que indican que esta persona conocía a su víctima. “Tenía cierta obsesión con la misma”.

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“También levantamos sustancia, en este caso marihuana, que realizado el análisis dio positivo”, agregó.

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Cuando fue consultado sobre el hecho en sí, el fiscal indicó que en todo momento tuvo a su víctima agarrada del cabello con la mano izquierda, mientras que con la mano derecha tenía el cuchillo en el cuello.

“Al solicitarle qué quería, o quién necesitaba para poder liberar a su víctima, realizaba pedidos totalmente incoherentes, fuera de contexto. Iba variando todo el tiempo los pedidos que hacía. Por más que tratamos de entablar una comunicación con él mismo, prácticamente no lo logramos, porque estaba fuera de sí”, sostuvo.

“Para nosotros es un desenlace satisfactorio, desde el punto de vista de la víctima, pues entendemos que se ha evitado acá un feminicidio”, finalizó.