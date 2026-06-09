Video: Policía abre fuego contra hombre que mantenía a una cajera como rehén

Si bien el jefe policial no confirmó el deceso del hombre, aseguró que fue herido de gravedad, esto como una reacción suya tras herir a la cajera con un cuchillo y también atentar contra su vida en medio de las negociaciones que duraron alrededor de tres horas en Concepción.

“Lastimosamente reaccionó, atentó contra la vida de la rehén y trató de acabar con mi vida entonces reaccioné. Lastimosamente recibió un disparo”, precisó el comisario.

Asimismo, aseguró que la vida de la rehén fue priorizada, por lo que el disparo se dio luego de que ella haya sido herida en el brazo por parte del hombre que la mantenía como rehén.

El atacante fue identificado como Aníbal Cayetano Ramírez (45), quien tenía una orden de captura por violencia familiar, mientras que la víctima es María Liz Cañete Peralta (39).

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Atacante “empezaba a delirar”

El comisario también detalló que por las conversaciones que se mantenían con el hombre, este “empezaba a delirar” y decía que tenía enfermedades producidas por “radiaciones”, al igual que supuestamente era torturado o que tenía informaciones para el embajador de Estados Unidos o el Presidente.

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“Él decía que no iba a reaccionar, pero luego que en cualquier momento iba a usar esa arma contra otra persona o él mismo”, citó.

Por su parte, el fiscal Pablo Zárate confirmó que tras largas negociaciones con “peticiones totalmente incoherentes”, hubo un “uso racional de la fuerza” por parte de la Policía Nacional.

“El mismo decidió herir a la funcionaria de este local y también herir al efectivo policial quien tuvo que utilizar la fuerza para poder abatirlo y despejar el peligro contra la vida de la rehén. En todo momento estuvo en peligro la vida de la mujer, en ningún momento le soltó y le tenía con el cuchillo en el cuello”, precisó el agente del Ministerio Público. Según informaciones recopiladas por el corresponsal de ABC Color en la zona, Aldo Rojas, aparentemente el hombre seguiría con vida, aunque gravemente herido.

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