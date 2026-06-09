Limpio: discusión entre vecinos terminó a tiros y dejó un herido

Una discusión entre vecinos terminó con un hombre herido de bala y dos personas detenidas en el barrio El Portal de la ciudad de Limpio, departamento Central.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:10 del domingo, cuando, según datos policiales, una disputa de carácter particular escaló hasta el uso de armas de fuego frente a una vivienda de la zona.

La víctima fue identificada como Héctor Daniel Echeverría Villalba, de 27 años, quien recibió un disparo en la pierna izquierda.

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La víctima sufrió una herida con entrada y salida

De acuerdo con el reporte de la Comisaría 9ª de Limpio, familiares del herido auxiliaron al joven y lo trasladaron de inmediato a un centro asistencial.

La suboficial Pamela Paredes informó que el proyectil atravesó la parte muscular de la pierna, dejando orificios de entrada y salida.

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Pese a la gravedad que pudo haber tenido el episodio, la víctima recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta.

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Dos hermanos quedaron aprehendidos

Como presuntos responsables fueron aprehendidos Emigdio Maciel Delvalle, de 42 años, y Mauricio Maciel Delvalle, de 44 años, ambos residentes en el mismo barrio.

Según la Policía, Emigdio Maciel sería quien efectuó el disparo que hirió a la víctima. Sin embargo, el arma presuntamente utilizada, que sería un revólver calibre 38, aún no fue localizada.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron de poder de Mauricio Maciel un rifle calibre 22, de fabricación argentina, junto con un cargador y seis cartuchos sin percutir.

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Buscan el arma utilizada en el ataque

La Policía confirmó que el rifle fue remitido al Departamento de Criminalística para los análisis correspondientes, mientras continúan las tareas para ubicar el arma con la que se habría realizado el disparo.

“Tenemos incautado un rifle. El arma con la que se efectuó el disparo no estamos encontrando”, señaló la suboficial Paredes.

Agregó que especialistas de Criminalística realizaron trabajos de campo en busca de evidencias y para determinar con precisión la mecánica del hecho.

Fiscalía ordenó la detención de ambos sospechosos

El caso fue comunicado al fiscal de turno de la Unidad Penal N° 1 de Limpio, Víctor Villaverde, quien dispuso que los dos aprehendidos permanezcan detenidos a disposición del Ministerio Público.

Además, ordenó la realización de pruebas de parafina y otras diligencias periciales para establecer responsabilidades.