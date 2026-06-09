Limpio: mujer ingresó a robar una vivienda con su hija de un año en brazos

Una mujer de 33 años fue aprehendida este domingo en la ciudad de Limpio, tras ser sindicada como presunta autora de un hurto agravado. De acuerdo con la Policía Nacional, la sospechosa habría ingresado a una vivienda llevando en brazos a su hija de apenas un año y cinco meses.

La detenida fue identificada como Nimia Belén Cabrera Mereles, quien, según registros policiales, cuenta con antecedentes por coacción, hurto agravado, violación del deber del cuidado y reducción.

El caso tuvo como víctima a Héctor Crescencio Esquivel, de 44 años, domiciliado en el barrio El Portal de Limpio, de cuya vivienda fue sustraído un televisor de 43 pulgadas.

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Cámaras permitieron identificar a la sospechosa

Según el informe de la Comisaría 9ª Central de Limpio, la denuncia fue recibida a través del sistema 911 durante la mañana. A partir de imágenes de circuito cerrado, los investigadores lograron identificar a la presunta autora y seguir sus movimientos.

La suboficial Pamela Paredes explicó que las grabaciones fueron fundamentales para orientar las tareas investigativas y ubicar a la sospechosa.

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“Se cuenta con circuito cerrado donde se puede visualizar exactamente que está en compañía, lastimosamente, de la menor”, señaló la uniformada al referirse a la presencia de la niña durante la comisión del hecho.

La intervención policial derivó en la localización de Cabrera Mereles en la vía pública del barrio Mbajue.

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Televisor fue vendido por G. 200.000

Durante el procedimiento, la mujer habría admitido que ya había vendido el televisor sustraído por G. 200.000. Posteriormente, indicó a los agentes el lugar donde había dejado el aparato.

Los policías se trasladaron hasta una vivienda ubicada en el barrio San José de Limpio, donde una mujer entregó voluntariamente el televisor a los intervinientes.

De esta manera, el electrodoméstico fue recuperado y quedó a disposición de las autoridades para los trámites correspondientes.

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CODENI intervino por la situación de la menor

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue que la sospechosa se encontraba con su hija menor al momento de la aprehensión.

Tras el procedimiento, la niña fue puesta bajo resguardo de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (CODENI), cuyos funcionarios acudieron hasta la sede policial para intervenir en el caso.

La mujer fue trasladada inicialmente al Hospital Distrital de Limpio para la inspección médica de rigor y posteriormente quedó recluida en la Comisaría 9ª.

El procedimiento fue comunicado al fiscal de turno de Limpio, Víctor Villaverde, quien dispuso que la aprehendida permanezca detenida a disposición del Ministerio Público mientras avanzan las investigaciones.