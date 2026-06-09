Detienen a dos jóvenes tras viralizarse video de disparos en la Chacarita

La Policía Nacional trasladó a dos jóvenes hasta la Comisaría 5ª Metropolitana tras identificarlos como presuntos responsables de realizar disparos con arma de fuego en la vía pública del barrio Ricardo Brugada, más conocido como Chacarita.

El procedimiento fue ejecutado luego de que vecinos entregaran imágenes de circuito cerrado en las que se observa a varias personas efectuando disparos durante la madrugada del pasado domingo.

Los intervinientes identificaron a Miguel Ángel Gómez Olmedo, de 18 años, y a un adolescente de 17 años como supuestos participantes del hecho investigado bajo la figura de producción de riesgos comunes.

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Video fue clave para la identificación

Según el informe policial, las imágenes permitieron reconstruir parte de lo ocurrido en la zona de las calles Tres de Febrero y Oriental, donde un grupo de jóvenes habría efectuado disparos en un presunto enfrentamiento con otro grupo.

El comisario Isidro Gamarra explicó que, a partir de las grabaciones, se organizó un operativo conjunto que derivó en la localización de dos de los presuntos involucrados.

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La Policía sostiene que ya cuenta con la identidad de otros participantes y trabaja con el Ministerio Público para obtener las órdenes judiciales correspondientes.

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Uno de los involucrados tenía medidas judiciales

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores es que Miguel Ángel Gómez Olmedo registraba antecedentes por robo agravado y estaba sujeto a una restricción horaria que debía cumplir entre las 21:30 y las 06:00.

De acuerdo con el jefe policial, el joven fue identificado fuera de los límites establecidos por la medida judicial cuando se analizaron las imágenes de seguridad.

Gamarra incluso afirmó que el sospechoso se encontraba bajo una medida de arresto domiciliario, situación que ahora también será analizada por las autoridades competentes.

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Rivalidades entre grupos preocupan a vecinos

De acuerdo con las averiguaciones preliminares, los disparos habrían estado vinculados a disputas entre grupos de la zona que buscan imponer control o predominio territorial.

El comisario señaló que los involucrados serían personas que recuperaron recientemente su libertad o se encuentran beneficiadas con medidas alternativas a la prisión preventiva.

Aunque no se reportaron heridos ni daños materiales, los vecinos manifestaron preocupación por la escalada de violencia y por el riesgo que este tipo de acciones representa para terceros ajenos al conflicto.

“Que tenga un efecto colateral sobre un inocente va a ser muy lamentable”, advirtió Gamarra.

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No encontraron las armas utilizadas

Durante el operativo no fueron incautadas armas de fuego. Sin embargo, la Policía asegura que dispone de información sobre posibles lugares donde podrían encontrarse evidencias relacionadas con el caso.

En ese contexto, los investigadores anunciaron que solicitarán nuevas diligencias al Ministerio Público, incluyendo posibles allanamientos.

El hecho fue comunicado a la fiscal de turno Mercedes Cañiza, de la Unidad Penal N° 12, que encabeza las investigaciones para determinar la participación de cada uno de los involucrados en los disparos que generaron alarma entre los pobladores de Ricardo Brugada.