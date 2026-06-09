Prosigue juicio en caso Kingfish: ¿cuántos años de cárcel pide la Fiscalía?

El juicio oral y público que afronta Elián Fernando Tomás López Torres (26) continúa este martes con la presentación de los alegatos finales por parte de la Fiscalía. La causa es conocida como caso Kingfish debido a que este es el nombre de la discoteca donde ocurrió el hecho.

La representante del Ministerio Público, Maricel Orihuela, solicita una pena de cuatro años de prisión para el acusado por el presunto hecho punible de lesión grave.

Por su parte, la querella adhesiva, ejercida por los abogados Óscar Luis Tuma y Víctor González en representación de la víctima Dahiana Monserrat Benítez Ramos, pidió una condena de cinco años.

El proceso se inició el pasado 4 de junio y está a cargo del Tribunal de Sentencia integrado por Yolanda Portillo, en carácter de presidenta, además de María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro.

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Joven relató el impacto físico y emocional de perder un ojo

Durante el juicio oral, Dahiana Monserrat Benítez Ramos, de 20 años, relató las consecuencias que sufrió tras resultar gravemente herida la madrugada del 10 de noviembre de 2024 en la discoteca Kingfish.

Según su testimonio, una copa de vidrio impactó en su rostro y le provocó la pérdida del ojo derecho.

“Pasé mucha vergüenza en todo este tiempo debido al daño estético que sufrí al perder un ojo a consecuencia de la lesión que me causó esa copa de vidrio que impactó en mi rostro esa madrugada”, expresó la joven durante una de las audiencias.

La víctima indicó además que fue sometida a tres cirugías en un periodo de seis meses y posteriormente recibió una prótesis ocular.

Fiscalía retiró la acusación por omisión de auxilio

Inicialmente, Elián López Torres fue imputado por lesión grave y omisión de auxilio. Sin embargo, al presentar el requerimiento conclusivo, la fiscala Sandra Fariña acusó únicamente por lesión grave y solicitó el sobreseimiento definitivo respecto al segundo hecho punible.

Al inicio del juicio, la fiscala Maricel Orihuela ratificó la acusación del Ministerio Público y sostuvo que las pruebas presentadas permitirán demostrar la responsabilidad penal del acusado.

Acusado niega responsabilidad y apunta a otra persona

En su declaración ante el Tribunal de Sentencia, López Torres manifestó que lamenta profundamente las lesiones sufridas por la joven, pero negó haber sido el responsable.

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Según afirmó, la lesión se produjo a raíz de un codazo propinado por una persona identificada con el apellido Villamayor, quien supuestamente integraba el grupo con el que se encontraba la víctima aquella madrugada.