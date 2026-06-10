Concepción: comisario relata cómo abatió al hombre que tenía de rehén a una mujer

En la madrugada de este miércoles se confirmó el fallecimiento del hombre que, durante horas, mantuvo bajo amenaza a una mujer en un violento episodio de toma de rehén en la ciudad de Concepción.

Aníbal Cayetano Ramírez Ortíz (45), quien resultó herido de bala durante el procedimiento policial para liberar a la víctima, presentaba un cuadro irreversible debido a un impacto en el rostro que le produjo la pérdida de masa encefálica.

El caso, que comenzó inicialmente como un asalto a mano armada, se tornó crítico cuando el delincuente tomó a la mujer de 39 años por el cabello, manteniéndola retenida por más de tres horas.

La situación derivó en un desenlace violento cuando la víctima intentó escapar, momento en el que fue atacada con un arma blanca.

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El comisario Jorge Vidallet, jefe de Investigaciones de Concepción y quien estuvo al frente del operativo, relató los momentos de alta tensión que llevaron al desenlace fatal. Según el uniformado, el uso de la fuerza fue una medida de último recurso ante el inminente peligro que corría la rehén.

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“Al principio era un asalto a mano armada y con toma de rehén. Lastimosamente resultó herida esta persona cuando intentó escaparse. El agresor se abalanzó sobre ella y le produjo una herida. Cuando eso ocurre, intenté atrapar al captor, me esquiva y en el segundo intento trató de herirme y ahí tuve que usar el arma”, explicó el jefe policial.

Vidallet detalló que la decisión de disparar no fue premeditada, sino una reacción defensiva ante la agresión directa contra su persona y la integridad de la rehén: “Dos veces me intentó acuchillar y en una de esas me agarró la parte del pantalón”.

El comisario enfatizó que el objetivo primordial siempre fue la preservación de la vida de la mujer. “Nuestra intención era que esta persona se cansara y desista de su acción. Entrar a matarlo y poner en riesgo la vida de la persona que estaba siendo retenida nunca estuvo en nuestros planes”, aclaró.

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Sobre el estado del agresor tras el disparo, que le causó un estallido del globo ocular derecho y orificio de salida en el cráneo, Vidallet señaló: “Esta madrugada recibimos la confirmación de su fallecimiento. Pero clínicamente él ya estaba muerto, aunque se lo tenía en terapia porque aún presentaba pulsaciones”.

Actualmente, la mujer agredida permanece internada en la unidad de terapia intensiva de un centro asistencial, bajo pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque. Las autoridades continúan con los peritajes de rigor para cerrar el caso.