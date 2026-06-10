Concepción: fue detenido, aunque según IA ya no contaba con órdenes de captura

Un insólito caso se registró cuando José Félix Olmedo Aquino (44) se presentó en la sede de la Defensoría Pública ubicada en la ciudad de Concepción. El hombre dijo que recurrió a la Inteligencia Artificial para consultar sobre dos órdenes de captura que poseía y que esta le respondió que deberían estar prescriptas.

Una de las órdenes de captura es por incumplimiento del deber legal alimentario y otra por rebeldía, que datan de muchos años.

Según explicó Olmedo Aquino, fue a la Defensoría Pública para pedir la prescripción de la causa. Incluso expresó que tenía otra orden de captura por rebeldía, pero que, según la IA, eso ya debía prescribir.

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Agregó que la ley lo ampara y que el juez debe firmar el documento que lo libera de las órdenes de captura debido a los años transcurridos desde la denuncia en su contra.

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El hombre fue detenido porque las causas seguían activas y puesto a disposición de la Justicia.