Toma de rehén en Concepción: este es el pronóstico de la mujer apuñalada

Al pasar más de 48 horas, primero de haber sido tomada de rehén y luego herida con un arma blanca por Aníbal Cayetano Ramírez Ortiz, de 45 años, la evolución de María Liz Peralta Cañete, de 39 años, es favorable.

El director médico del Hospital Regional de Concepción, doctor José Silva, dijo que su “pronóstico es alentador” y permanece internada en cuidados intensivos.

La mujer recibió una herida en el brazo derecho que afectó piel y músculos. En tanto, la lesión más grave la tuvo en el pulmón, explicó el profesional.

En la mañana de este jueves fue evaluada por una cirujana y se espera que en el transcurso de las horas pueda ser despertada y extubada.

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“Hoy podemos decir que la paciente está estable, en proceso de destete —la van a despertar—, prácticamente descomplejizándose. Perdió mucha sangre y se la tuvo que transfundir”, explicó el médico.

Agregó que hoy la mujer amaneció con parámetros vitales estables, pero sigue grave.