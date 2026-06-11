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11 de junio de 2026 a la - 15:58

Toma de rehén en Concepción: este es el pronóstico de la mujer apuñalada

Hombre con mascarilla y camisa blanca se aleja de la UTI, ambiente serio con imágenes religiosas y decoración médica.
El Dr. José Silva, sale de la UTI en el Hospital Regional de Concepción.Gentileza

La cajera de un local gastronómico, Liz Cañete, de 39 años, se encuentra internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Regional de Concepción. El director médico, José Silva, dio detalles sobre su pronóstico.

Por Aldo Rojas

Al pasar más de 48 horas, primero de haber sido tomada de rehén y luego herida con un arma blanca por Aníbal Cayetano Ramírez Ortiz, de 45 años, la evolución de María Liz Peralta Cañete, de 39 años, es favorable.

El director médico del Hospital Regional de Concepción, doctor José Silva, dijo que su “pronóstico es alentador” y permanece internada en cuidados intensivos.

La mujer recibió una herida en el brazo derecho que afectó piel y músculos. En tanto, la lesión más grave la tuvo en el pulmón, explicó el profesional.

En la mañana de este jueves fue evaluada por una cirujana y se espera que en el transcurso de las horas pueda ser despertada y extubada.

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“Hoy podemos decir que la paciente está estable, en proceso de destete —la van a despertar—, prácticamente descomplejizándose. Perdió mucha sangre y se la tuvo que transfundir”, explicó el médico.

María Liz Cañete de pie frente a un mostrador, luciendo camiseta amarilla con detalles verdes en un ambiente tranquilo.
María Liz Cañete.

Agregó que hoy la mujer amaneció con parámetros vitales estables, pero sigue grave.