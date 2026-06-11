Operativo “Del Revés” en Villarrica: te contamos de qué se trata

Un operativo conjunto de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público permitió desmantelar una presunta estructura dedicada al microtráfico que operaba en pleno casco urbano de Villarrica.

Tres personas fueron detenidas durante allanamientos simultáneos realizados en el barrio Santa Librada. Además, se incautaron más de dos kilogramos de supuesta cocaína, dinero en efectivo, armas y otros elementos vinculados a la investigación.

Los procedimientos fueron ejecutados este jueves en tres viviendas ubicadas en el mencionado barrio, a menos de tres cuadras del microcentro de la capital guaireña.

La intervención estuvo encabezada por la agente fiscal Lucía Franco y agentes especiales de la SENAD, quienes desarrollaron el operativo denominado “Del Revés”.

Como resultado de los allanamientos fueron detenidos Armando Crispín Dávalos, señalado por los investigadores como presunto líder de la estructura criminal, además de Hugo Amarilla Vega y Andrés Gabriel Amarilla, considerados supuestos colaboradores dentro del esquema investigado.

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Durante los procedimientos fueron incautados 2,377 kilogramos de supuesto clorhidrato de cocaína, distribuidos en paquetes para su posterior fraccionamiento y comercialización. De acuerdo con los datos manejados por los investigadores, la cantidad de droga decomisada equivaldría a unas 4.000 dosis destinadas al mercado local.

Asimismo, los intervinientes encontraron aproximadamente G. 7 millones en efectivo, distribuidos en billetes de distintas denominaciones.

Entre las evidencias también figuran balanzas de precisión, una balanza digital de gran capacidad, teléfonos celulares, tarjetas de memoria, un sistema DVR de videovigilancia y otros elementos considerados de interés para la causa. Los agentes además incautaron una pistola calibre 22 hallada durante los allanamientos.

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Según las investigaciones preliminares, la organización estaría dedicada al acopio, distribución y comercialización de sustancias estupefacientes en distintos sectores de Villarrica. Uno de los aspectos que llamó la atención de los intervinientes fue la ubicación de las viviendas allanadas, situadas en una zona densamente poblada y muy cercana al centro de la ciudad.

Los investigadores presumen que desde estos inmuebles se coordinaban actividades relacionadas con la distribución de drogas al menudeo en varios puntos de la capital departamental.

Durante las diligencias también se intervino una cancha utilizada para la práctica de vóley y piki vóley, lugar que, según las sospechas de los agentes antidrogas, habría servido como punto de encuentro entre proveedores, distribuidores y potenciales compradores.

Las evidencias incautadas serán sometidas a pericias técnicas y laboratoriales, mientras que los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para la prosecución de las investigaciones.