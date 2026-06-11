Recuperan moto hurtada en el IPS Central y detienen a dos sospechosos

Una motocicleta fue hurtada en la mañana del martes del estacionamiento del IPS Central, pero el biciclo pudo ser recuperado horas después mediante el rastreo satelital proporcionado por una empresa de monitoreo.

El procedimiento derivó en la aprehensión de dos presuntos implicados y en la incautación de un arma de fabricación casera, informó la Policía Nacional.

La víctima denunció la desaparición de su motocicleta, una Taiga TL 200-2T, color negro, año 2016, que se encontraba estacionada en el predio del centro médico ubicado sobre la avenida Santísimo Sacramento.

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GPS condujo hasta la Tablada Nueva

Según el informe policial, agentes de varias dependencias iniciaron la búsqueda luego de recibir la ubicación emitida por el dispositivo GPS instalado en el biciclo.

El subcomisario José Cabañas explicó que la motocicleta fue localizada en la zona baja de la Tablada Nueva.

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Al llegar al sitio, los intervinientes encontraron a un hombre manipulando el vehículo.

“Presumimos que estaba intentando quitar el dispositivo GPS”, señaló el jefe policial.

Ante esa situación, los agentes procedieron a la aprehensión del sospechoso y a la recuperación de la motocicleta.

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Un detenido tenía un arma casera

El primer aprehendido fue identificado como Giovanni Sebastián López Encina, de 24 años, quien cuenta con antecedente por violencia familiar registrado en 2024.

Durante la inspección, los uniformados hallaron en su poder un objeto similar a una escopeta de fabricación casera.

De acuerdo con Cabañas, se trataba de un tubo cilíndrico con empuñadura rectangular que simulaba un arma de fuego y que presumiblemente era utilizado para intimidar a potenciales víctimas.

Además, fue incautada una cartuchera que contenía pastillas, velas, encendedores y otros objetos.

Segundo sospechoso fue ubicado horas después

La investigación no terminó con la primera detención. Horas más tarde, y mediante información obtenida por los agentes, fue localizado y aprehendido un segundo hombre que también estaría vinculado al hurto de la motocicleta.

La Policía no brindó mayores detalles sobre la identidad del segundo sospechoso, pero confirmó que ambos quedaron a disposición del Ministerio Público.

El caso fue comunicado a la fiscala Hermenegilda Cubilla, de la Unidad Penal N.º 2 de la Fiscalía Barrial N.º 7, quien dispuso que el detenido y la motocicleta recuperada permanezcan en sede policial mientras avanzan las diligencias.