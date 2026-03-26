GPS permite ubicar moto robada oculta entre malezas en el Bañado Sur

El comisario Osvaldo Aquino, de la Comisaría 21ª de Asunción, explicó que la rápida intervención fue posible gracias al rastreo satelital instalado en la motocicleta robada.

Según detalló, tras recibirse la alerta de robo, los intervinientes accedieron a la ubicación exacta del biciclo mediante el GPS, lo que permitió montar un operativo inmediato en la zona de 36 Proyectadas y México, del Bañado Sur.

“Gracias al GPS se llegó al lugar. Hoy en día la mayoría cuenta con este sistema y resulta muy efectivo”, destacó el jefe policial.

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Hallazgo en zona utilizada para ocultar motos robadas

El biciclo fue encontrado oculto entre escombros y malezas en una zona boscosa, conocida por ser utilizada por delincuentes para esconder vehículos robados.

De acuerdo con Aquino, el sitio —ubicado en inmediaciones de la calle Mar de Plata— suele ser empleado para “enfriar motocicletas”, es decir, mantenerlas ocultas por un tiempo antes de su posible comercialización o desarme.

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Operativo conjunto permitió la recuperación

El procedimiento fue ejecutado por agentes del Grupo Lince en conjunto con personal de la comisaría jurisdiccional. Durante la intervención, lograron ubicar rápidamente la motocicleta, que había sido abandonada por los autores.

El rodado recuperado es una motocicleta de la marca Kenton, modelo GTR 200, año 2025, perteneciente a un joven de 19 años.