Itá: cayó sospechoso de hurtar focos y cableado de una escuela

Un hombre de 26 años fue aprehendido este martes en la compañía Posta Gaona, de la ciudad de Itá, tras ser identificado como supuesto autor del hurto de focos y cableado eléctrico de una institución educativa.

La detención se produjo luego de un trabajo de investigación realizado por agentes de la Comisaría 34ª Central, que analizaron imágenes del circuito cerrado de la escuela afectada.

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Alerta de cámaras permitió descubrir el robo

Según los antecedentes, el hecho ocurrió el domingo último en horas de la tarde en la Escuela Básica N.º 334 Niños Mártires de Acosta Ñu, ubicada en la compañía Posta Gaona.

La directora de la institución recibió una notificación de movimientos sospechosos a través del sistema de videovigilancia instalado en el establecimiento. Tras verificar las imágenes, dio aviso a la Policía.

Los intervinientes acudieron al lugar y constataron el faltante de 15 focos y parte del cableado eléctrico de la escuela, elementos esenciales para el funcionamiento del local educativo.

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Filmaciones fueron clave para identificar al sospechoso

De acuerdo con el subcomisario Óscar Delvalle, el acceso posterior a las grabaciones permitió observar con claridad a un hombre manipulando las instalaciones eléctricas y retirando los objetos.

Las imágenes fueron fundamentales para individualizar al sospechoso, quien fue reconocido por los investigadores durante las tareas de patrullaje y control preventivo realizadas en la zona.

El detenido fue identificado como Álvaro Miguel González Ruiz, alias “Teto”, domiciliado en la compañía Posta Gaona.

Antecedentes y reciente salida de prisión

La Policía informó que el aprehendido registra antecedentes judiciales y restricciones impuestas por la Justicia. Además, según datos manejados por los investigadores, había recuperado su libertad hace aproximadamente dos meses.

El subcomisario Delvalle indicó que al momento de la detención el sospechoso se encontraba presuntamente bajo los efectos de sustancias estupefacientes, situación que dificultó obtener información sobre el destino de los objetos robados.