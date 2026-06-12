Discusión familiar terminó con disparos al aire y una aprehensión en Mariano Roque Alonso.

Un nuevo caso de presunta violencia familiar movilizó a agentes de la Comisaría 10ª Central durante la madrugada del jueves en Mariano Roque Alonso. Un joven de 19 años fue aprehendido luego de ser denunciado por supuestamente agredir físicamente y amenazar a su hermana dentro de la vivienda familiar.

El procedimiento se realizó alrededor de las 02:00 sobre la calle Peterevy casi Bernardino Caballero, en el barrio San Roque, tras una alerta ingresada al Sistema 911 de la Policía Nacional.

El detenido fue identificado como Isaías Fabián Zárate González, de 19 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público por disposición de la fiscala de turno, Blanca Zaracho.

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Una discusión durante una ronda de tragos

Según el informe policial y las manifestaciones recogidas por los intervinientes, el conflicto se habría originado mientras varias personas compartían bebidas alcohólicas en la vivienda.

De acuerdo con el relato de la víctima, Liz Paola Zárate González, de 22 años, la discusión comenzó cuando reclamó a su hermano por los ruidos que generaban en el lugar. Según la denuncia, también existían sospechas de consumo de sustancias prohibidas durante el encuentro.

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El comisario Juan Servín explicó que, tras el intercambio verbal, el joven habría reaccionado de forma violenta y comenzó a agredir físicamente a su hermana.

“La víctima manifestó que fue golpeada con puños y patadas”, señaló el jefe policial.

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Denunció amenazas con armas y disparos

La denuncia refiere además que el joven tomó una pistola de aire comprimido y apuntó contra su hermana en medio de la discusión.

Según la versión brindada a los agentes, el sospechoso habría efectuado dos disparos al aire antes de empujar a la mujer contra una pared, ocasionándole lesiones.

Aunque las armas incautadas no son de fuego convencional, la Policía confirmó que una de ellas corresponde a una pistola de aire comprimido de la marca Gamo, mientras que la otra es un rifle de fabricación casera que habría sido adaptado para utilizar municiones de otro calibre.

“Lo que se incautó son réplicas de aire comprimido. El rifle fue modificado de manera casera”, explicó Servín.

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Incautan armas y cartuchos

Tras la denuncia, agentes policiales ingresaron a la vivienda con autorización del propietario y procedieron a la aprehensión del presunto agresor.

Durante el procedimiento fueron incautados una pistola de aire comprimido calibre 4,5 milímetros, un rifle de fabricación casera y tres cartuchos sin percutir.

Las evidencias quedaron a disposición de la Fiscalía para las pericias correspondientes y para determinar el alcance de las modificaciones realizadas al rifle.

De acuerdo con los registros consultados por la Policía, Isaías Fabián Zárate González no posee antecedentes penales.

No obstante, el joven permanece detenido mientras avanzan las investigaciones sobre los hechos denunciados por su hermana.