San Rafael del Paraná: investigan posible sicariato de productor tras la detención del supuesto autor material

El Departamento de Investigaciones detuvo al presunto autor material del homicidio del productor Pedro Edson Senn Yohan (42), cometido el pasado 12 de marzo de este año en la colonia Aurora de San Rafael del Paraná, en el departamento de Itapúa.

La detención se produjo tras localizarlo en el km 24 del distrito de Edelira, durante la tarde de este martes. Fue identificado como Hugo Enrique Rojas Ríos (54), presunto autor material del hecho.

Los investigadores lo identificaron tras analizar más de 100 cámaras de circuito cerrado de la zona. Habría un segundo involucrado, quien ya cuenta con orden de captura, según los intervinientes.

Según los detalles de la investigación, se presume que se trató de unsicariato y buscarían identificar al autor moral del crimen. El jefe del Departamento de Investigaciones, comisario principal Joel Cabrera, manifestó que el detenido habría confesado que le pagaron para cometer el crimen.

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Incautan evidencias

Los investigadores hallaron en la residencia del detenido varios elementos que lo ubican en la escena del crimen.

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Entre ellos, una motocicleta marca Star, modelo 110 Dax, color azul, sin chapa, año 2024; un chaleco reflectivo de color verde fosforescente; y una campera tipo canguro con capucha, de color azul claro con detalles en blanco (todos utilizados durante la comisión del homicidio).

Los intervinientes hicieron seguimiento con las cámaras de seguridad ubicadas en el trayecto de 50 kilómetros entre Edelira y San Rafael.

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Hipótesis del caso

El jefe de Investigaciones explicó que la víctima era un sojero con más de 100 hectáreas de cultivos. Presumen que un conflicto por sus tierras pueda ser uno de los móviles que motivaron el crimen.

El productor fue asesinado de varios golpes con un objeto contundente en la cabeza, que le fueron propinados desde atrás.

El otro sujeto identificado en las imágenes de las cámaras de la zona aparentemente estaría prófugo en Argentina, según datos de inteligencia de la Policía. No obstante, afirman que gestionan una orden de captura internacional en el marco de esta causa.

Por su parte, el fiscal de la causa, Walter Castro, explicó que evaluarán la teoría de que se trató de un sicariato, con los nuevos elementos provistos por el detenido.