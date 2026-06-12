Encarnación: extranjero detenido como presunto autor del homicidio y esta es la hipótesis de los investigadores

El jefe de la oficina regional en Itapúa del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, comisario Joel Cabrera, informó sobre la detención de un ciudadano de nacionalidad colombiana, en el marco de la investigación del asesinato de Juan Juvencio Ortiz Muñoz (66), crimen cometido este jueves en el barrio Bernardino Caballero de Encarnación.

El hombre fue identificado como Juan Diego Gallego García (33), inquilino de la víctima fatal, y fue detenido en el mismo inquilinato donde se habría cometido el crimen. La aprehensión se realizó cerca de las 23:00 de este jueves, tras un trabajo de inteligencia montado por la Policía.

En la residencia del mismo, incautaron una camiseta de Colombia ensangrentada, un cuchillo, calzados que coincidirían con marcas halladas en la escena del crimen y una funda de almohada, que sería el juego de la sábana con la que taparon el cadáver del sexagenario asesinado.

El agente fiscal de la causa, Luis Albertini, dispuso su detención y que permanezca en la comisaría a disposición del Ministerio Público.

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Hipótesis del crimen

Los investigadores explicaron que el colombiano está en el país desde el año 2025. Aparentemente, según familiares de la víctima, el inquilino adeudaba varios meses de renta de una habitación.

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Relataron que no sería la primera vez que el señor Juan Juvencio lo echa del inquilinato, por lo que presumen que discutieron con relación al mismo tema.

El reporte de la inspección forense determinó que la víctima no se defendió. Recibió primero un golpe con un objeto contundente en la cabeza por la espalda y, tras caer al suelo, recibió las 29 estocadas, signos de un asesinato con saña.

El comisario Cabrera manifestó que no descartan que el extranjero haya actuado bajo los efectos de algún tipo de estupefaciente, porque en el momento de la detención presentaba signos de desorientación, atribuibles al uso de drogas.

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El caso investigado

Agentes de la Comisaría Tercera de Encarnación informaron sobre el hallazgo de un cuerpo en el interior de una oficina, ubicada en el barrio Bernardino Caballero de la ciudad de Encarnación. El hallazgo fue reportado cerca de las 13:20 de este jueves.

La víctima fatal fue identificada como Juan Juvencio Ortiz Muñoz (66), a quien encontraron ensangrentado en su lugar de trabajo con 29 puñaladas en todo el cuerpo, según lo reportado por los intervinientes.

Posteriormente, los investigadores analizaron cámaras de circuito cerrado en el exterior, por lo que pudieron identificar al presunto autor. Montaron vigilancia y pudieron capturarlo esa misma noche.