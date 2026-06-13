Dos detenidos en zona del microcentro tras el partido de la Albirroja

La Comisaría Tercera de Asunción informó que los controles se realizaron en las zonas de mayor concentración de hinchas, especialmente en los alrededores de la calle Palma y otros puntos del microcentro. El objetivo fue prevenir hechos delictivos y evitar extorsiones por parte de cuidacoches.

Uno de los procedimientos derivó en la aprehensión de Ángel Rodrigo Villordo Torres, de 21 años, quien no registra antecedentes policiales. Según el reporte, el joven se encontraba en actitud sospechosa en la intersección entre Alberdi y 14 de Mayo.

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Durante la verificación, los agentes encontraron en su poder una réplica de arma de fuego y G. 2.500.000 en efectivo. El comisario interviniente señaló que el detenido manifestó que la pistola era “para su uso personal”. Tanto el sospechoso como las evidencias quedaron a disposición del Ministerio Público.

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Mujer detenida por agredir a una suboficial

En otro procedimiento, la Policía demoró a varias personas que se hacían pasar por cuidacoches, para evitar que extorsionaran a los aficionados. Entre ellas estaba Adriana Soledad Marín Cabrera, de 36 años, localizada en 15 de Agosto casi Estrella.

De acuerdo con la denuncia policial, cuando los agentes intentaron identificarla y retirarla del lugar, la mujer reaccionó de forma violenta y agredió físicamente a la suboficial ayudante Liz Arzamendia, causándole lesiones en el rostro y en la mano izquierda.

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Por este hecho, Marín Cabrera quedó a disposición del Ministerio Público. Además, unas 15 personas fueron demoradas por ejercer como cuidacoches o por no portar documentos de identidad durante los controles realizados en la previa, durante y después del partido de la Selección Paraguaya ante Estados Unidos.

Menores sin documentos

Por otra parte, la Policía también demoró a varios menores de edad que actuaban de manera sospechosa en la zona del microcentro, donde miles de personas acudieron para acompañar la fiesta Albirroja.

El comisario principal Gustavo Errecante resaltó que se trata de dos jóvenes que estaban entre la multitud y decían no recordar sus números de cédula. “Y tenemos varios casos de menores que están arribando desde las zonas bajas, con intenciones de realizar hechos de hurto, de billeteras, celulares, aprovechan la multitud de personas”, resaltó.