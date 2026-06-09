Imputan a un conductor que chocó y pagó daño con billetes falsos recibido durante elecciones

La agente fiscal Laury Vázquez Rivas, titular de la Unidad Penal N.° 3, presentó una imputación formal contra un hombre por la presunta comisión de los hechos punibles de soborno del elector, circulación de monedas no auténticas y estafa, luego de descubrirse que pretendía utilizar dinero falso proveído presuntamente por un puesto de comando político.

A pesar de la gravedad de los tres delitos acumulados y de que la Fiscalía reunió suficientes elementos de sospecha, el Juzgado Penal de Garantías del Segundo Turno de Caazapá resolvió otorgar medidas alternativas al investigado.

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El magistrado consideró que no existía peligro de obstrucción a la investigación y, si bien decretó técnicamente su prisión preventiva, le concedió de forma inmediata la suspensión de la ejecución de la medida, beneficiándolo con arresto domiciliario bajo estrictas obligaciones judiciales.

Un accidente de tránsito que destapó la trampa

De acuerdo con el relato de los hechos en la denuncia, el suceso se desencadenó el pasado domingo en el barrio Santa Teresita de la ciudad de Caazapá. El procesado se desplazaba al mando de su automóvil y protagonizó un accidente de tránsito al alcanzar la intersección de las calles Teniente Herreros y Sor Victorina.

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El hombre intentó evitar la intervención de las autoridades, el conductor bajó rápidamente de su rodado e intentó sellar un pacto extrajudicial con la víctima para reparar los daños materiales.

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En ese momento, le entregó en mano la suma de 500.000 guaraníes en efectivo, distribuidos en cinco billetes de la denominación de 100.000, pidiéndole solucionar el inconveniente en el lugar.

Billetes serían del PC de la Lista 6

La sorpresa de la víctima llegó al examinar el papel moneda. El afectado detectó que los billetes de 100.000 guaraníes eran falsificados. Al verse engañado, el ciudadano divisó a un grupo de policías apostados a pocos metros del lugar y denunció el hecho de manera inmediata.

El imputado habría recibido esos billetes de manos de una persona cuya identidad no precisó, en las inmediaciones del Puesto de Comando (PC) de la Lista 6, con la condición de que ingresara al cuarto oscuro a emitir su voto a favor de dicho movimiento político.

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Al percatarse del engaño, los agentes de la Comisaría 1.ª de Caazapá procedieron a la aprehensión del sospechoso. Durante el cacheo de seguridad, los intervinientes incautaron del poder del automovilista los G. 500.000 que le había entregado a la víctima del choque y otros dos billetes de G. 100.000 falsos que todavía sostenía en su mano, totalizando G. 700.000 apócrifos.

Saltan más millones falsos en el lugar

Mientras los uniformados realizaban el acta de incautación del primer vehículo y del teléfono celular del sospechoso, otro ciudadano que se encontraba como testigo en el sitio se acercó voluntariamente a los intervinientes.

Este segundo hombre manifestó que poseía fajos de billetes falsificados y, para desmarcarse de cualquier sospecha legal, hizo entrega voluntaria de 2.900.000 guaraníes en efectivo.

Ante este escenario de fraude, la fiscala Vázquez Rivas ordenó la inmediata detención preventiva de dos hombres, identificados como Sergio Flores Benítez y Ricardo Galeano.