Motociclista muere tras chocar contra un camión en la PY02: formaba parte de caravana de motos

La víctima fatal del accidente de tránsito fue identificada como Jorge Emerson Daniel Bogarín Ojeda, de 48 años, domiciliado en Asunción, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta BMW, año 2021, en el marco de una caravana de motociclistas que iba por la vía.

Según el informe de la Comisaría 35ª de Pedrozo, el biciclo chocó violentamente contra un camión de gran porte de la marca Mercedes-Benz, guiado por Silvino Espínola Benítez, de 60 años, oriundo de San Juan Nepomuceno.

A raíz del fuerte impacto, el motociclista falleció en el lugar del accidente.

El conductor del camión quedó a disposición de las autoridades, mientras que agentes policiales procedieron al resguardo de la zona y dieron aviso al Ministerio Público, al médico forense y al personal de Criminalística para los procedimientos de rigor.

Las circunstancias exactas en que se produjo el percance son investigadas por los intervinientes.

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Alta velocidad

En el kilómetro 44 de la ruta PY02 (Ypacaraí), los accidentes de tránsito se registran con frecuencia, lo que genera preocupación entre los pobladores y los conductores que transitan por la zona.

De acuerdo con testimonios locales, uno de los principales factores de riesgo es la alta velocidad con la que transitan los vehículos, especialmente en tramos donde la visibilidad y las condiciones de la ruta no siempre son óptimas.

Esta situación, sumada a la imprudencia de algunos automovilistas y motociclistas, convierte al sector en un punto crítico para la seguridad vial.

Vecinos advierten que, pese a los reiterados accidentes, aún no se observan medidas suficientes de control o prevención, por lo que insisten en la necesidad de una mayor fiscalización y señalización en la zona.