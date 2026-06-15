Inició el juicio oral por el caso de María Fernanda Benítez: ¿qué resolvió el tribunal?

La recusación contra el Tribunal de Sentencia conformada para el juzgamiento en el caso María Fernanda Benítez fue presentada por la abogada Lourdes Rolón contra los magistrados Luis Ovelar (presidente), Víctor Vera y Andrea Riquelme (miembros). Alegó una supuesta falta de confianza de su defendida y una presunta parcialidad del colegiado tras el rechazo de varios incidentes planteados por la defensa.

La profesional expresó que las resoluciones del tribunal no se encontraban debidamente fundamentadas en la Constitución Nacional, normas internacionales ni en el Código Procesal Penal. Asimismo, cuestionó la validez de algunas diligencias y documentos incorporados a la causa, cuya exclusión había solicitado previamente.

Tras analizar el planteamiento, los integrantes del Tribunal de Sentencia decidieron impugnar la recusación y elevar el incidente ante el Tribunal de Apelación, instancia que finalmente resolvió rechazar el pedido de la defensa.

Con la decisión de segunda instancia, el Tribunal de Sentencia quedó ratificado para continuar al frente del proceso y oficializó el inicio del juicio oral y público.

Por su parte, el fiscal Fermín Segovia había sostenido previamente que la recusación era improcedente debido a que fue presentada fuera del momento procesal oportuno. El agente del Ministerio Público afirmó que las partes ya habían tenido la oportunidad de promover incidentes y que la etapa para plantear una recusación había precluido.

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Expectativa ciudadana

El caso genera una enorme expectativa ciudadana debido a la gravedad del crimen de María Fernanda Benítez, que conmocionó a la comunidad de Coronel Oviedo y a todo el departamento de Caaguazú.

Con el rechazo de la recusación, el juicio entró finalmente en su etapa de debate oral, donde el Ministerio Público y las defensas presentarán las pruebas y argumentos que serán evaluados por el Tribunal de Sentencia para determinar las responsabilidades penales de los acusados.

El principal sospechoso del crimen

Por otra parte, el juicio del principal acusado, quien tenía 17 años cuando ocurrió el crimen y que ya alcanzó la mayoría de edad, está previsto para mañana martes 16 de junio.

El proceso se realizará a puertas cerradas conforme a las disposiciones legales que rigen para adolescentes infractores.

El joven afronta una acusación por feminicidio y tentativa de aborto, aunque el fiscal recordó que el Tribunal de Sentencia tiene facultades para analizar los hechos y eventualmente adecuar la calificación jurídica durante el desarrollo del juicio.