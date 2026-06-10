Caso María Fernanda: juicio contra adultos comenzaría el lunes tras rechazo definitivo de incidentes

El juicio oral y público se iniciaría oficialmente el próximo lunes 15 de junio. Así lo confirmó el fiscal Fermín Segovia, quien indicó que ya no existe ningún obstáculo procesal para el desarrollo de la causa.

El representante del Ministerio Público señaló que la extensa audiencia realizada el martes culminó cerca de las 22:00, luego de que el tribunal de sentencia compuesto por los jueces, Luis Ovelar (presidente) y los miembros, Luis Ovelar y Andrea Riquelme, analizara los recursos presentados por las defensas contra las resoluciones que anteriormente habían rechazado los distintos incidentes planteados durante la etapa preliminar.

“En su totalidad han ratificado la decisión inicial en el sentido del rechazo de los incidentes e igualmente de las reposiciones que plantearon los defensores”, expresó Segovia.

Con esta determinación, concluyó la etapa de incidentes que durante varias jornadas mantuvo suspendido el inicio formal del juicio oral y público.

El lunes comenzará oficialmente el juicio

Segovia explicó que las partes fueron convocadas para las 8:00 del próximo lunes, oportunidad en que se dará lectura al auto de apertura a juicio y posteriormente se desarrollarán los alegatos iniciales de la Fiscalía, la querella adhesiva y las defensas.

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“No hay ningún obstáculo. El día lunes a las 8:00 estamos convocados para la apertura oficial del juicio con la lectura del auto de apertura a juicio e igualmente los alegatos iniciales”, manifestó.

Indicó además que a partir de ese momento se ingresará plenamente a la producción de pruebas, con declaraciones testificales, exhibición de documentos, pericias, videos, fotografías y demás elementos recolectados durante la investigación.

“La parte incidental ya ha culminado. Las defensas tuvieron su oportunidad para plantear todos los incidentes que consideraban pertinentes. Fueron contestados, rechazados, reevaluados nuevamente por el tribunal y rechazados finalmente”, agregó.

Cinco adultos enfrentarán el juicio

El juicio oral y público será para cinco personas mayores de edad procesadas por hechos vinculados al crimen de la adolescente.

Los acusados son los padres del principal sospechoso del crimen, Micaela Rolón, Franco Acosta y el suegro del acusado de asesinato, quienes afrontan el proceso de manera independiente al principal sospechoso debido a que este era menor de edad al momento del hecho.

Según explicó el fiscal, una vez concluida la producción de pruebas se desarrollarán los alegatos finales y posteriormente el Tribunal de Sentencia emitirá la resolución definitiva.

Juicio del principal acusado será a puertas cerradas

Por otra parte, Segovia confirmó que el juicio del principal acusado, quien tenía 17 años cuando ocurrió el crimen y actualmente ya alcanzó la mayoría de edad, está previsto para el martes 16 de junio.

El proceso se realizará a puertas cerradas conforme a las disposiciones legales que rigen para adolescentes infractores.

“Solamente participan Fiscalía, querella, la defensa, el adolescente y los miembros del tribunal, además de familiares cercanos de ambas partes”, explicó.

El joven afronta una acusación por feminicidio y tentativa de aborto, aunque el fiscal recordó que el Tribunal de Sentencia tiene facultades para analizar los hechos y eventualmente adecuar la calificación jurídica durante el desarrollo del juicio.

El caso de María Fernanda Benítez generó una profunda conmoción en Coronel Oviedo y en todo el país, debido a las circunstancias que rodearon el asesinato de la adolescente embarazada, ocurrido en mayo del año pasado.