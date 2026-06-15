Reculada confirmada en el caso de “policías exprés”: habilitarán 1.000 cupos en 2027

El 26 de mayo pasado, el Ministerio del Interior (MI) y la Policía Nacional (PN) emitieron un comunicado en el que “se informa que para el año 2027 no se prevé la realización del proceso de admisión de postulantes al Colegio de Policía Sgto. Aydte. José Merlo Saravia, debido a limitaciones presupuestarias y de infraestructura”.

Esto significaba básicamente que ya no habría nuevas promociones de “policías exprés” y constituyó un duro golpe para miles de jóvenes y sus familiares que se estaban preparando para presentarse como postulantes al Colegio de Policía, donde se estudia para ser suboficial.

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De hecho, los cuestionamientos contra el Gobierno fueron tan severos que solo tres días después, el 29 de mayo, el propio Santiago Peña admitió que no descartaban reevaluar esa decisión.

Efectivamente, hoy 15 de junio, otra vez el Ministerio del Interior y la Policía Nacional emitieron un nuevo comunicado que dice que “como resultado de la mesa de diálogo instalada con padres, postulantes e interesados, y de gestiones realizadas por el Ministerio del Interior, la Comandancia de la Policía Nacional, el Viceministro de Seguridad Interna y el Viceministerio de Asuntos Políticos, el Gobierno del Paraguay ha resuelto habilitar 1.000 cupos para el proceso de admisión 2027 del Colegio de Policía Sgto. Aydte. José Merlo Saravia”.

“Policías exprés” debían ser la solución a la inseguridad

Los “policías exprés” fueron una especie de solución que encontraron el presidente Santiago Peña y el ministro Enrique Riera para tratar de paliar el déficit que hay en cuanto a cantidad de policías en nuestro país.

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Esta política de gobierno consistió en acelerar el proceso de formación de los suboficiales, que hasta el gobierno anterior egresaban tras dos años lectivos, pero que desde que asumió el actual presidente ya salían a las calles tras solo medio año de instrucciones.

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Además, la cantidad de suboficiales incorporados cada fin de año creció de 1.000 a 5.000, con lo que en teoría también se vería beneficiada la seguridad interna.

Aunque atribuyeron a la falta de presupuesto y a condiciones de infraestructura, en realidad el intento de supresión del curso de “policías exprés” obedecería a los pésimos resultados que arrojó, con una camada de suboficiales con escasa formación técnica, física y moral.