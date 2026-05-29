¿Nueva reculada del Santi Peña? Ahora en caso de “policías exprés”

Santiago Peña asumió como presidente de la República en agosto de 2023. Una de sus primeras decisiones en materia de seguridad fue la incorporación de 5.000 nuevos suboficiales cada fin de año para tratar de paliar el déficit de policías por cantidad de habitantes.

Hasta ese año 2023, los suboficiales estudiaban en el Colegio de Policía durante dos años lectivos. Pero como la necesidad de tener más policías en las calles era imperiosa, en 2024 se tuvo que acelerar el proceso de adiestramiento, que quedó establecido en solo un año lectivo.

Efectivamente, en diciembre de 2024 egresó la primera promoción de 5.000 nuevos suboficiales ayudantes que estudiaron solo un año lectivo, aunque en realidad fueron solo cinco meses hábiles.

A raíz de la deficiente preparación que recibieron en el poco tiempo que estuvieron en el Colegio de Policía, esos agentes de la promoción 2024 y los siguientes 5.000 egresados de la promoción 2025 son parte de las remesas conocidas como “policías exprés”, tal como hoy mismo lo mencionó el presidente Santiago Peña.

Como la promoción 2026 de “policías exprés” ya está en plena etapa de adiestramiento, el Gobierno decidió hacer egresar a esta remesa este fin de año, con lo que entonces ya habrá 15.000 nuevos suboficiales en este periodo presidencial.

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Sin embargo, desde el próximo año, en 2027, debido aparentemente a los cuestionamientos a esa endeble formación, el Gobierno ya no sacará a las calles a nuevos “policías exprés”.

Tras andanada de críticas, Santiago Peña no descarta reevaluar decisión

De hecho, el martes último, 26 de mayo, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional emitieron un comunicado en el que “se informa que para el año 2027 no se prevé la realización del proceso de admisión de postulantes al Colegio de Policía Sgto. Aydte. José Merlo Saravia, debido a limitaciones presupuestarias y de infraestructura”.

Esta comunicación provocó una avalancha de críticas, principalmente de padres y jóvenes que ya estaban haciendo los cursillos o preparándose para postularse para el Colegio de Policía.

Ante esta situación, el presidente Santiago Peña admitió hoy que no descartan reevaluar esa decisión, es decir, que al final podrían recular y seguir recibiendo a postulantes.

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El presidente se refirió al caso durante la Apertura de la 55° Reunión de Ministros del Interior y de Seguridad del Mercosur y Estados Asociados, y de la 63° Reunión de Ministros de Justicia, que se hace en el Hotel Crowne Plaza Asunción.

Si es así, efectivamente su gobierno terminaría con 25.000 nuevos suboficiales. Actualmente, la Policía Nacional tiene una fuerza efectiva total de 37.757 personas, clasificada en 4.931 oficiales, 31.521 suboficiales y 1.305 funcionarios.